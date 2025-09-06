白谷柱誠ジャックを欠いたU16日本代表、オーストラリアに65点差大敗…NZとのU16アジア杯3位決定戦へ

9月6日、モンゴルのウランバートルで『FIBA U16アジアカップ2025』の準決勝が行われ、U16男子日本代表が大会3連覇中のオーストラリア代表と対戦した。

日本は大黒柱である白谷柱誠ジャックが欠場。試合は序盤からオーストラリアの猛攻に遭い、第1クォーターを10－31と21点ビハインドで終えることに。日本は越圭司を中心になんとか得点を重ねるも、第2クォーターにはさらに点差が拡大し、19－54と35点差でハーフタイムへ。

後半に入ってもなかなか活路を見出せない日本。黒田健斗がフリースローで、さらにはファストブレイクの展開でイヘツ グットラックチネドゥがわずかながらに得点するも、失点を抑えられないまま試合が進み、第3クォーター終了時点で27－74と点差は47点に。最後の10分間には宮里俊佑やグットラックチネドゥが得点するも、最終スコア36－101で大敗を喫することとなった。

日本は越と高橋秀成、グットラックチネドゥが7得点、宮里と黒田が6得点をマーク。敗れた日本は9月7日17時30分（日本時間）ティップオフの3位決定戦で、ニュージーランド代表と対戦する。

■試合結果



オーストラリア 101－36 日本



AUS｜31｜23｜20｜27｜＝101



JPN｜10｜ 9｜ 8｜ 9｜＝36