「何が起きたんだ?」「さっそく…」リバプール公式がなでしこ清水梨紗&長野風花の写真投稿
リバプールウィメンが5日にクラブ公式X(旧ツイッター/@LiverpoolFCW)を更新し、日本女子代表(なでしこジャパン)のDF清水梨紗とMF長野風花の“仲良しツーショット”を披露した。
クラブが投稿したのはトレーニングルームでのワンシーン。横になって下半身のチューブトレーニングを行う長野に対し、新加入の清水が笑顔で見下ろしながら指をさす構図となっている。
シュールにも見える1枚に「何が起きたんだ???」「どういう状況??」「仲良し」「楽しそう」「早速じゃれてますね〜」「微笑ましい」「ほのぼの風景過ぎる」「いい写真」などの声が上がった。
清水は昨年7月のパリオリンピックで右膝前十字靱帯を断裂。長期のリハビリを乗り越え、今年7月からマンチェスター・シティウィメンのチーム練習に合流した。先月末にはプレシーズン最終戦で待望の実戦復帰。そして今月5日に1年間の期限付き移籍によるリヴァプール電撃加入が発表された。
pic.twitter.com/bbAso1v5wL— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) September 5, 2025