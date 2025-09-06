¡ÚTGC¡ÛFRUITS ZIPPERÅÐ¾ì¡¡ÍèÇ¯£±·î¡ÖKAWAIILAB¡¥¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÈ¯É½
¡ÖÂè41²ó¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¡ÊTGC¡Ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FRUITS ZIPPER¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤È¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò6¿Í¤ÇÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î°áÁõ¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¡¢¤³¤ÎÆü¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿Ý¯°æÍ¥°á¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤«¤éÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖKAWAIILAB¡¥¡×¤ÈTGC¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖKAWAIILAB¡¥COLLECTION produced by TGC¡×¤ò26Ç¯1·î11Æü¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£Æü»ä¤¿¤Á¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤¼¤ÒÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£