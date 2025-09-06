FRUITS ZIPPERのミントグリーン担当・櫻井優衣が、ユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューすることを発表した。

発表が行われたのは、9月6日（土）さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(以下、TGC)のNailie Beautyのステージにて。本人からの発表後にはソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」がサプライズで初披露された。今年20年を迎えるTGCで、ステージ上でのソロメジャーデビューの発表は異例のことといえる。

ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」は、自分を好きになる気付きをくれた相手へ思いを伝える自己肯定ラブソング。櫻井優衣の明るい歌声とポジティブな歌詞が、リスナーの肯定感も向上させるような楽曲に仕上がった。

同楽曲は本日よりTikTokで一部楽曲が配信スタート。また、9月19日(金)の配信リリースに向け、本日よりApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveにて配信予約が開始されている。

さらに、ソロアーティスト・櫻井優衣の新ビジュアルも公開となった。撮影時“ふわふわして好きな衣装”と話した白いチュールドレスを身に纏い、白いバラを手に持ちほほえんでいる櫻井の姿から、ここから始まる未来に期待を感じさせる。

ソロメジャーデビューを迎えるにあたり、櫻井優衣からコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■櫻井優衣 コメント

ソロメジャーデビューが決まった時、本当にびっくりしました。

1年前にアイドル活動10周年記念のプロジェクトの1つとして、ソロの活動も少しやらせていただいたのですが、グループとソロとの両立はとても難しく自信もなく沢山の葛藤がありました。

でも、その時皆さんが喜んでくれて沢山支えて応援してくれたおかげでプロジェクトが大成功し、今回のソロメジャーデビューのお話をいただくことができました。

いつも応援してくださる全ての皆様のおかげです。心から感謝しています。

FRUITS ZIPPER、KAWAII LAB.から初めてのソロということで、ドキドキしているのですが、また皆様と一緒に大きな夢を沢山叶え、大好きな音楽活動を通して沢山の方に笑顔になっていただける活動ができるよう成長していけたらと思っています！

応援よろしくお願い致します！✨

◆ ◆ ◆

櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」

