LONGMANがニューシングル「Underclass HERO」を10月15日にリリースすることが決定した。表題曲は10月より放送開始となるTVアニメ『3年Z組銀八先生』のエンディングテーマに起用されている。

TVアニメ『3年Z組銀八先生』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7,300万部、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた大人気漫画『銀魂』（空知英秋／集英社 ジャンプコミックス刊）のスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のアニメ化作品。

エンディングテーマとなる「Underclass HERO」は『銀魂』の世界を飛び出して、キャラクターたちが自由気ままに学園生活を謳歌する、“銀魂流の青春”の魅力がたっぷりと詰まったアニメ『3年Z組銀八先生』のために書き下ろされた、“ちょっと切なさのある放課後”をテーマに、切なくも希望のある楽曲に仕上がっている。

また、LONGMANはこの作品を携えワンマンツアー＜“KEEP ON LONGMAN” ONEMAN TOUR 2025＞を10月より開催する。こちらは本日よりチケット一般発売がスタートした。

New Single「Underclass HERO」

2025年10月15日発売

■期間生産限定盤

価格：1,500円(税込)

品番：AICL 4815

■通常盤

価格：1,500円(税込)

品番：AICL 4814 ▼CDご予約はこちら

https://smar.lnk.to/a7gtmw

※SHOPは順次更新されます。

＜店舗特典＞

対象となるCDショップ / オンラインサイトにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたします。

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：スマホサイズブロマイド

・セブンネット：ピック

・アニメイト：アニメ絵柄ましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象となります。

・LONGMAN応援店：ステッカー

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

＜“KEEP ON LONGMAN” ONEMAN TOUR 2025＞

10月5日(日) 愛媛・松山 WstudioRED

10月7日(火) 香川・高松DIME

10月15日(水) 宮城・仙台 ROCKATERIA

10月17日(金) 北海道・札幌 BESSIE HALL

10月30日(木) 福岡・OP’s

10月31日(金) 広島・Live space Reed

11月6日(木) 新潟・CLUB RIVERST

11月19日(水) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

11月21日(金) 愛知・名古屋 CLUB UPSET

12月1日(月) 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

12月2日(火) 京都・KYOTO MUSE

12月12日(金) 東京・Spotify O-WEST

▼チケット

https://eplus.jp/longman/

