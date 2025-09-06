©Storm Labels Inc.

Kis-My-Ft2のメンバーであり、俳優としても活動する玉森裕太の初単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』の配信が決定した。

発表が行われたのは、9月6日(土)＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホールで行われた愛知公演にて。配信プラットフォーム・配信開始日などの番組の詳細は後日発表される。

番組では、2025年6月に開幕したKis-My-Ft2のアリーナツアー＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞の衣装企画から完成までの1年間に密着する。

2018年からKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた玉森裕太は、衣装制作に並々ならぬこだわりを持つ。「それぞれのメンバーを分かっている僕なら、メンバーをもっと格好良くできる。」その想いで、メンバーがより魅力的に見え、メンバーがもっと自信を持ってパフォーマンスができる、Kis-My-Ft2らしい大人の格好良さを表現した衣装を常に追い求めてきた。

玉森の衣装構想の源となっているのは“ファッション”。「ファッションは自分に自信をくれる」と語る彼は、衣装にもファッションの要素を取り入れようと、これまで試行錯誤を重ねてきた。

番組では、そんな彼の衣装やファッションに対する熱い想い、デザインの細部にまで徹底的にこだわり抜く衣装監修の裏側を取材。普段は明朗で柔らかな雰囲気を持つ彼だが「僕だって、頑張るのって辛いなと思うけど…」と前置きした上で、「いっぱいやってちょっとだけ報われるのが努力だよね」と話すなど、仕事では一切の妥協を許さず、準備や努力を欠かさない。これまで決して周囲に見せることのなかった彼の仕事に向かう直向きな姿は必見だ。

さらには、玉森個人のファッションの仕事で招かれたパリ・ミラノ、自ら希望して実現した 衣装の生地・パーツの買い付けで訪れたソウルでの様子にも密着。玉森の信条である「なにごとも常に吸収！」の言葉通り、1年間の多彩な経験を経て様々なことを吸収した彼は、果たしてどんな衣装を作り上げたのか。衣装完成までの葛藤と苦悩の日々を番組で見届けてほしい。

番組概要