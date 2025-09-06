VII DAYS REASON、2ndアルバム『STEEL BOYS』リリース決定。リード曲「消しカス」先行配信&MV公開とリリースツアー開催決定も
VII DAYS REASONが、2ndフルアルバム『STEEL BOYS』を10月8日にリリースすることを発表した。
2025年4月から連続配信リリースしたシングル「羅針盤」・「Bite Me」・「Champions」を含む、これまでの経験を基にしたジャンルレスでユーモアに富んだ全12曲が収録されており、故郷北九州の営みを歌にし、バンドらしさを追求し続ける中で、新たな挑戦が詰まった作品となっているという。このアルバムは、人が育った場所や出会い・別れをテーマに、様々なシチュエーションに寄り添った楽曲が揃っており、VII DAYS REASONの音楽を通じて、リスナーの心に響く一片を届けることを目指しているとのことだ。
また、アルバムに先駆けて9月6日に先行配信となるリード楽曲「消しカス」がリリースされた。ボーカル・けんたまは「自分の幼少期と今を重ねて、うまくいかないことに対する葛藤を信念と情熱で乗り越えようとする日々を歌った」と語っている。なお「消しカス」のミュージックビデオは、本日21時にVII DAYS REASONオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開されている。
https://youtu.be/yjJuvM-pv5U
そしてアルバムリリースに合わせて、＜VII DAYS REASON ”STEEL BOYS” TOUR＞と題し、2025年11月からリリースツアーの開催も発表されており、バンド初となる東京・名古屋・大阪・福岡でのワンマンを含む、全12公演行われ、他公演のゲストは後日解禁となる。
◾️2ndフルアルバム『STEEL BOYS』
2025年10月8日（水）リリース
◆先行配信「消しカス」
2025年9月6日（土）配信リリース
配信URL：https://orcd.co/keshikasu
◆アルバム収録曲
1.Get Down
2.スカイフィッシュ
3.Champions
4.トランジット
5.シルバーベリー
6.消しカス
7.DALI-LADA
8.Bite Me
9.ビルの隙間の革命
10.羅針盤
11.ROAD
12.LOVE DISASTER
◾️＜VII DAYS REASON “STEEL BOYS” TOUR＞
2025年
11月8日（土）福岡 LIVE HOUSE Queblick
11月9日（日）熊本NAVARO
11月28日（金）京都 KYOTO MUSE
12月12日（金）周南 LIVE rise SHUNAN
12月13日（土）広島 ALMIGHTY
12月14日（日）高松 sound space RIZIN’
12月19日（金）東京下北沢 CLUB 251
12月21日（日）名古屋 Live & Diner Party’z
2026年
1月24日（土）北九州 小倉FUSE
2月13日（金）名古屋 新栄 RAD SEVEN
2月14日（土）大阪 LIVE HOUSE Pangea
2月22日（日）東京 下北沢 SHELTER
チケット発売2025年9月4日20:00〜
詳細URL：https://linksta.ge/xYLa5H0U
