爪カサカサ（泣）→ 【3COINS】に走れーッ！ 330円でケアできる♡「ネイルオイル」

綺麗な指先をキープしたい人は、「ネイルオイル」を使ったケアがおすすめ。初心者さんや気軽に取り入れたい人は、【3COINS（スリーコインズ）】から登場しているネイルオイルを試してみて。330円と試しやすいお値段だけじゃなく、ペンタイプでさっと塗れる利便性と、香りのバリエーションの豊かさも魅力。実際に香りを試してみたところ、それぞれに個性があり、気分に合わせて選ぶのが楽しくなりました。今回は乾燥しがちな指先に、手軽にうるおいをプラスできる、ネイルオイルをご紹介します。

やさしくフローラルな金木犀

【3COINS】「ネイルオイル／ and us」\330（税込）

最初にご紹介するのは、甘く優しい金木犀の香りがふんわりと広がるネイルオイル。心が落ち着くような控えめさがあり、デスクワークや就寝前など、静かな時間に取り入れたくなる香りです。アルガンオイル配合のうるおい感と、ほのかな香りで、自然と気分も上がりそう。

爽やかなお茶の香りでリフレッシュ！

続いては、爽やかなお茶の香りのネイルオイル。すっと穏やかな甘さと清涼感が混ざり合い、気分転換したいときにもぴったりです。ほかのオイルに比べると香りが控えめに感じたので、仕事中でも安心して使えそう。

女性らしい甘さを感じるローズ

この「ローズ」は、バラならではの優雅な香りが魅力です。筆者も長く愛用しており、派手過ぎず程よく香るところが気に入っています。使用感はさらりとしていてベタつかず、爪まわりに潤いを与えながら気分までふんわりと華やぎました。ちょっとした自分へのご褒美タイムにもぴったりです。

上品なリラックス感をくれるジャスミン

最後は、ジャスミンティーを思わせる穏やかな香りのネイルオイル。ぼんやりした気分にすっと明るさを与えてくれるようです。香りの存在感がほんのりありますが、しつこく香らないので使いやすく、気分を上げたいときにもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里