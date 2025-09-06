女優でグラビアアイドルの美澄衿依（みすみ・えりい＝２７）、が、９月１日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】呑んでてもやっぱり隠しきれないマシュマロ

「週プレ」には約２年ぶりの登場。グラビアそのものも約半年ぶりとあって、自身のＳＮＳにオフショットなどを掲載し「久しぶりの週プレさん！久しぶりのグラビアです！」と報告。わがままな体型をしっかりと披露。「むっちむち美澄です！」と自らアピールした。



「週プレ」公式サイトのインタビューでは、前回撮影時は「人生で一番ピークの体重だった」と告白。２年前から約１０キロ減量したことも明かした。



撮影後にも４～５キロほど減量したそうで「さらにもう少し絞って“ナイスバディ”を目指しています」とコメント。Ｘ（旧ツイッター）では「ちなみに掲載されるのむっちむちしてます！！今と体型違います！！むちむちはしてますがむっちむちはしてないです！！」と強調。逆に貴重な「むっちむち」グラビアとなったかもしれない。



同号では溝端葵が表紙＆巻頭グラビアを担当。花城奈央、渡邊渚、鷲見友美ジェナ（すみ・ともみじぇな）、おかもとまり、永遠縁（とわえ）もあも登場している。



（よろず～ニュース編集部）