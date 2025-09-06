リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

仲直りは「当日中」が最多だが…

調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1386人、女性1614人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「夫婦げんかの後、相手を無視したことがあるか」を聞いたところ、男性の61.98％、女性の66.79％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1937人（64.57％）が「相手を無視したことがある」と回答したことが分かりました。

では、「無視をしない」人たちは、仲直りまでにどのくらいの時間がかかっているのでしょうか。

「無視をしたことがない」と回答した人（男女計1063人）に、「夫婦げんかから仲直りまでだいたいどのくらいの時間がかかるか」を聞いた結果、圧倒的トップとなったのは「当日中」（535人）でした。次いで「翌日中」（223人）、「3日以内」（105人）と続いており、約8割の夫婦が3日以内に関係を修復していることがうかがえます。

一方、「これまでの夫婦げんかで仲直りをしなかった最長期間」についても聞くと、「1日以内」（515人）が最多に。しかし「半年くらい」（16人）、「それ以上」（20人）を上回って「いまだに仲直りしていない」と回答した人が65人（6.11％）に上るなど、“許さない夫婦”も一定数存在するという生々しい事実も明らかになりました。

調査結果を受けて、同社は「沈黙のしこりが家庭に居座っている夫婦も少なくないことが浮き彫りになりました」とコメントを寄せています。

夫婦げんかの後の「仲直りまでの期間」。あなたの“最短”と“最長”は、それぞれどのくらいですか？