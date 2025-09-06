MEOVV、初の『TGC』で大トリ飾る「幸せ」 デビュー1周年記念日にカリスマ級ステージ
5人組ガールズグループ・MEOVVが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【ステージ写真】圧巻のパフォーマンス！カリスマ級のオーラをみせたMEOVE
MEOVEのステージは、世界初ライブパフォーマンスとなる「ME ME ME」で開幕。スインは「初めての『TGC』のステージでエンディングを飾ることができて、うれしいです」と笑顔を見せ、「そんな場所で1stデジタルシングル『ME ME ME』を披露できて、幸せでした」と喜びをかみしめた。
会場の熱気を受けたMEOVVは「MEOW」「DROP TOP」「HANDS UP」もパフォーマンス。しなやかさと力強さを併せ持つダンス、安定感のあるボーカル、パワフルで独自の世界観を持つラップ、そして全員から放たれるカリスマ性が観客を圧倒し、ライブでこそ際立つMEOVVの確かな実力を見せつけた。
初ステージとは思えぬ完成度の高いパフォーマンスで、MEOVEは鮮烈な印象を残した。ラストには、MEOVVのパフォーマンス中に、出演オールキャストがラインナップ。フィナーレを飾った。
MEOVVは韓国、アメリカ、日本出身の5人で構成。BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いるTHE BLACK LABELから、昨年9月6日に「MEOW」でデビューした。BIGBANG、2NE1など数々のヒットを手掛けた実績に加え、BLACKPINKの総合プロデューサーとしてグローバルな成功へと導いたTEDDYが、MEOVVのメンバーを選抜し、クリエイティブとプロダクションのすべてを手がける。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【セットリスト】
M1「ME ME ME」
MC
M2「MEOW」
M3「DROP TOP」
Short MC
M4「HANDS UP」
【ステージ写真】圧巻のパフォーマンス！カリスマ級のオーラをみせたMEOVE
MEOVEのステージは、世界初ライブパフォーマンスとなる「ME ME ME」で開幕。スインは「初めての『TGC』のステージでエンディングを飾ることができて、うれしいです」と笑顔を見せ、「そんな場所で1stデジタルシングル『ME ME ME』を披露できて、幸せでした」と喜びをかみしめた。
初ステージとは思えぬ完成度の高いパフォーマンスで、MEOVEは鮮烈な印象を残した。ラストには、MEOVVのパフォーマンス中に、出演オールキャストがラインナップ。フィナーレを飾った。
MEOVVは韓国、アメリカ、日本出身の5人で構成。BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いるTHE BLACK LABELから、昨年9月6日に「MEOW」でデビューした。BIGBANG、2NE1など数々のヒットを手掛けた実績に加え、BLACKPINKの総合プロデューサーとしてグローバルな成功へと導いたTEDDYが、MEOVVのメンバーを選抜し、クリエイティブとプロダクションのすべてを手がける。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【セットリスト】
M1「ME ME ME」
MC
M2「MEOW」
M3「DROP TOP」
Short MC
M4「HANDS UP」