　モデルで俳優の安斉星来（21）が6日、自身のインスタグラムを更新。“胸元＆美脚”あらわなベアトップドレス姿を披露した。

　この日、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の公開記念舞台あいさつに登壇した安斉は、衣装でのオフショットをアップ。淡いグレーのワンカラーがシンプルなスリットドレスに身を包み、美しいボディラインを披露した。胸元と背中が大きく開いたデザインで、深いスリットからは大胆に美脚をのぞかせている。

　投稿では「多くの方にこの映画が届くことを願っています。劇場でお待ちしております」と呼びかけた。

　これに対しファンからは「スタイルバツグン」「美しい」「むちゃくちゃきれい」「似合ってて素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。