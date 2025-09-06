ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤È¥Ï¥ï¥¤Ë¬¤ì¤ë¤â¡ÄÍ½Äê¤Ë¶Ã¤¤Î¡È¥¯¥ì¡¼¥à¡É¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´¶¼Õ¿Ô¤¤º
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025¡¡Ì©Ãå77»þ´Öin¡¡Hawaii¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤È¥Ï¥ï¥¤¤ËË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÆ°¤Î¼ÖÆâ¤ÇÍµÈ¤È½÷Í¥¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬»öÌ³½ê¡ÖÂÀÅÄ¥×¥í¡×¤Ç°ì½ï¤À¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌîÏ¤¤¬¡Ö¡ÊÍµÈ¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï²¿¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Í¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤ÍÀ¸³è¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¿¡×¤È¤·¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï11¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î11¿Í¤È¡Ö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç1²ó¡¢¥Ï¥ï¥¤¤âÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö²¶¤é¤ËÀ¼¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÁ´Á³¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Î¡Ä¤³¤ìÍ½Äê¸«¤¿¤éÍµÈ¤µ¤ó¤È³¹²ó¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Í³»þ´Ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Äó°Æ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¤ÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥«¥é¥ª¥±²Î¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥×¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉô²°¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¡¢¥Æ¡¼¥×Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«?¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡Á¤Þ¤¢¤¤¤¤¤èÊÌ¤Ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£