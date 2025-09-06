・7日（日）の天気

晴れるところが多いですが、北日本や北陸では大雨の恐れがあります。

●西日本・沖縄

各地で晴れ間がありますが、日本海側を中心に局地的に雨の降るところがあるでしょう。最高気温は35℃前後の見込みです。

●東日本

北陸は夕方以降雨が降り、激しく降るところもあるでしょう。東海や関東甲信は日差しが届き、甲府や熊谷で37℃、名古屋で36℃まで上がりそうです。

●北日本

北海道はお昼頃にかけて雨が降るでしょう。東北日本海側は午後を中心に雨で、非常に激しく降る恐れがあります。仙台や福島は晴れて、猛烈な暑さとなるでしょう。

・週間予報

●大阪〜那覇

日本海側は雨の降る日が多く、10日（水）ごろは大雨となる恐れがあります。11日（木）は広く雨となるでしょう。沖縄は晴れる日がほとんどとなりそうです。

●新潟〜名古屋

関東や東海では、週明けは晴れるところが多いでしょう。10日（水）は日本海側から雨が降りだし、11日（木）は各地で雨が降りそうです。10日（水）以降は猛烈な暑さが落ち着きそうです。

●旭川〜福島

北海道は晴れる日が多いでしょう。東北南部はすっきりしない天気が続きそうです。10日（水）からは各地で30℃に届かない日がほとんどとなりそうです。