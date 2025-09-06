タレントの村重杏奈が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。超ミニ丈ワンピから大胆に美脚を披露し、ファンの注目を集めた。

【映像】村重、超ミニ丈から覗く超“セクシー”美脚

「2nd FASHION SHOW STAGE」の「moment+」ブロックに登場した村重は、黒の超ミニ丈ワンピから大胆に美脚を披露した。

ドキッとするような肩出しファッションでもファンを魅了した村重。このステージではバラエティ番組で見せるような、いつもの愛らしさは封印して、クールな姿でランウェイを闊歩。するとバラエティで見せる姿を思い出したのか、ファンは「ギャップがすごい」などと驚きの声を上げた。

村重は1998年7月29日生まれで、HKT48に2011年に第1期生として加入。“あーにゃ” の愛称で親しまれ、10年間、同グループで活動し2021年に卒業。独特な明るいキャラでバラエティーを中心にモデルとしても多方面で活躍中。最近はランジェリーメーカー「VIAGE」と共同で下着をプロデュースしている。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）