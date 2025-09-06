¤ß¤Ã¤Á¤ß¤Á¤À...¡¡à¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½êá¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ë4.5Ëü¿Í¥á¥í¥á¥í¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±ÕÂÎ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤ä¤¬¤ë...
ÌÓÁ¶¤¤¤·¤Æ¤ë¤è¤³¤Î»Ò...¡×
¤½¤ó¤Êº¤ÏÇ¤·¤¿¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û87.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢4.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¤ß¤Á¤ß¤Á¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼á¤ò¸«¤ë
¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡¢¤É¤³¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ï¥à¥»¥¥ì¥¤¡Ê¡÷Hamusekilei¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ßÅû·Á¤ÎÆ©ÌÀ¤ÊÍÆ´ï¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê......¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ß¥Á¥ß¥Á¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Íý²Ê¤Î¼Â¸³¤È¤«¤Ç»È¤¦¥Ó¡¼¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼«¤é¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥Ï¥à¥»¥¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¶¹¤¤½ê¤¬¹¥¤
¥Ï¥à¥»¥¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¬¥ê¥¢¥ó¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ª¤«¤¡×¡£1ºÐ¤È10¤«·î¤Î½÷¤Î»Ò¤À¡£
¥Ï¥à¥»¥¥ì¥¤¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¤ª¤«¤¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¤¿¤áÂÎ½Å¤òÂ¬¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ÎÊª¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢±ÕÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥ë¥Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸µ¡¹¶¹¤¤½ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶²¤é¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ì¤½¤¦¤ÊÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÇÌÓÁ¶¤¤¤Þ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ï¥à¥»¥¥ì¥¤¤µ¤ó¡Ë
ÂÎ½ÅÂ¬Äê¤Î¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ó¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾®¤µ¤Ê¥Ó¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÆÈÆÃ¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®Êý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ª¤«¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü5000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê3ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï±ÕÂÎ¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤ª¤«¤¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¡¼¥«¡¼¤«¤é½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ï¥à¥»¥¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ÇÄà¤Ã¤Æ¶¯À©Á÷´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤½¤Î¸å¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£