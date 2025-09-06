佐藤健率いるTENBLANK、急きょ出演決定『TGC』も全力 ウォーキング前日練習＆自前のバッジを衣装に
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』から誕生したバンド「TENBLANK」が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演。ステージ後、囲み取材に参加し、ステージの感想を語った。
【写真】あまりにもかっこいい…！黒衣装でオーラあふれる佐藤健
TENBLANKは、ドラマの中で、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によって結成されたロックバンド。7月31日にNetflixでドラマが配信開始されると同時にアーティストデビューし、話題を呼んだ。
埼玉県出身の佐藤は、この日会場となったさいたまスーパーアリーナ会場周辺で「ブレイクダンスの練習してました」としみじみ。その思い出の場所でのTENBLANKでのランウェイを振り返り、「顔が難しかったです。モデルさんってすごい」とこぼした。
この日は、志尊以外の3人は3日前に急きょ出演が決定。宮崎は「きのう佐藤さんとウォーキングのレッスンを受けて、みっちり1、2時間練習」とし、佐藤は「最初歩いていくところは笑わない、決め顔で歩くのを約束しました」告白。町田は「少し後ろ歩いてたんで、まったく頭がぶれていなかった」と佐藤と宮崎の練習の成果を称えた。最後にハートで決めたことについては、佐藤は「自然と出た」と明かし、「TENBLANKなんで！」と自信たっぷりに伝え、メンバーから「…あってますか？」とツッコまれていた。
衣装も急きょ用意。志尊は「男子3人はスタイリストが同じなので、トータルコーディネートで考えていただきました」と説明。佐藤は、事前に用意されていた志尊の衣装について「考え抜かれてる」とイジりつつ、自身の衣装にいくつもつけられたバッジについて「これもさっき全部自分でつけました」と告白。4人でのステージに全力な姿を見せていた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】あまりにもかっこいい…！黒衣装でオーラあふれる佐藤健
TENBLANKは、ドラマの中で、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至の4人によって結成されたロックバンド。7月31日にNetflixでドラマが配信開始されると同時にアーティストデビューし、話題を呼んだ。
この日は、志尊以外の3人は3日前に急きょ出演が決定。宮崎は「きのう佐藤さんとウォーキングのレッスンを受けて、みっちり1、2時間練習」とし、佐藤は「最初歩いていくところは笑わない、決め顔で歩くのを約束しました」告白。町田は「少し後ろ歩いてたんで、まったく頭がぶれていなかった」と佐藤と宮崎の練習の成果を称えた。最後にハートで決めたことについては、佐藤は「自然と出た」と明かし、「TENBLANKなんで！」と自信たっぷりに伝え、メンバーから「…あってますか？」とツッコまれていた。
衣装も急きょ用意。志尊は「男子3人はスタイリストが同じなので、トータルコーディネートで考えていただきました」と説明。佐藤は、事前に用意されていた志尊の衣装について「考え抜かれてる」とイジりつつ、自身の衣装にいくつもつけられたバッジについて「これもさっき全部自分でつけました」と告白。4人でのステージに全力な姿を見せていた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。