モデルでタレントの児玉祐莉乃（28）が6日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。第1子となる長女を出産したことを発表した。

「ご報告」と題し、女子の小さな手の写真を公開。「真夏のとある日に、第一子である女の子を無事出産しました 母子共に健康ですっっっ！！ 初めてのことだらけでバタバタしていますが、少し落ち着き、充実した幸せな毎日を送っています お腹にいた時から、色んなお顔を見せてくれるベビちゃんとこれから一緒にたくさんの思い出を作っていくのがとっても楽しみです」と思いをつづった。「ちなみに。。。我が子は産まれた日も退院した日もとっても晴れ女でした」と伝えた

Xではたくさんのお守り写真も披露。「みんながくれた御守りも産院にしっかり みんなのパワーが沢山で心強かったですっっ！！ 初産にしてとても褒められる安産でした♪」と感謝の気持ちを記した。

児玉は4月2日に「私事ではございますが誕生日でもある今日、ここでご報告があります 色々重なりましてタイミングを見計らっていたので、ご報告が遅れましたが、実は、、、昨年より前に結婚してましたことを報告させていただきます また入籍した日などは、プライベートなことですので、今のところは内緒ということで」とすでに結婚していたことを公表した。さらに「そして、新たな命を授かりました。つわりはとてもキツかったですが安定期に入り少しずつ落ち着いてきました」と妊娠していることも発表していた。

名古屋を拠点に、リポーターやMC、モデル活動やCM出演などで活躍している。