ÁÆÉÊ¡¡Æ±´ü·Ý¿Í¤Îà¤Ò¤È¸Àá¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Öµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥Í¥¿¤·¤Æ¡×¡ÖÃÎ¤ë¤«¥Ü¥±¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±´ü·Ý¿Í¤È¤Îà³Î¼¹á¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±´ü¤Î¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¿·´î·à¡Ö£³£³´î·à¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Á°²ó¸ø±é¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Áú¹ß¤ê¤Ï¡¢¼çºË¤Î¾®À¾ÉðÂ¢¡ÊµÈËÜ¿·´î·à¡Ë¤ËÍê¤Þ¤ì¡Ö¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ß¤¿¤¤¤ÊÀßÄê¡×¤Î²»À¼¤òÆÏ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤«¥Õ¥ë¼Ü¤Ç»È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡¡ÊÔ½¸¤»¤º¤Ë¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²»¤¬¡£¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÂµ¤Ë¤Ï¤±¤ë»þ¤Ë¡Ø´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤½¤Î²»À¼¤ÎÄ¹¤µ¤ò½Ð±é¼Ô¤¬à¥¤¥¸¤Ã¤¿á¤È¾Ú¸À¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç²¶¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥Õ¥ë¼Ü¤ÇÎ®¤¹ÍÑ¤Ë²¶¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¡ØÊÔ½¸¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ä¤Ç¡¢¤Þ¤º¡£²¶¤Ï¿·´î·à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÄÌ£³£°ÉÃ¤È¤«£±Ê¬¤ÇºÑ¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤ò¡¢Á´°÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤·¤ã¤Ù¤ë¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ó¤ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¤½¤Î²»À¼¤Ç½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥é¥¸¥ªÉ÷¤ËÈäÏª¤·¡¢¡Ö£³Ê¬¡¢£µÊ¬¤°¤é¤¤¡×¤Î¼Ü¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äó½Ð»þ¤Ë¤Ï¾®À¾¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶·ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤â¥¦¥±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸åÈ¾¡¢¥À¥ó¥Ö¥é¡ÊÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¤ÎÊ¿°æ¡Ê¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë¤¬¡ØÄ¹¤¤¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¹¥«¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£µö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Ã¤ÆÏÃ¤ä¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¤Ê¡×¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤Ï¡©¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£¥Ü¥½¥Ã¤È¡¢¡ØÄ¹¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤º¡£¸ø±é¤Î±ÇÁü¤â¸«¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ì¤Ïµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Ê¤¢¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖÊ¿°æ¤´¤á¤ó¡£¤Ê¤ó¤«²Ð¤Ä¤±¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢Ê¿°æ¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµö¤µ¤ì¤Ø¤ó¤·¡£¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¤ä¤Í¤ó¤«¤é¤Ê¡¢¥À¥ó¥Ö¥é¤Ê¤ó¤«¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤â¤Ê¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥Í¥¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢¡Ø£Í¡½£±¡Ù¤â¡£µö¤µ¤ì¤Ø¤ó¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¡£³Î¤«¤Ë¸½¾ì¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢¡ØÃÎ¤ë¤«¥Ü¥±¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ä¤Ê¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤ÈÇÍÅÝ¤òÂ³¤±¤¿¡£