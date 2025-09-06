FRUITS ZIPPER、見つめ合い・指差し…ファンサが止まらない「皆さん一番かわいく踊ってください」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】FRUITS ZIPPER、美脚際立つボーダー衣装
イベント中盤、メンバー5人がメンバーカラーの衣装でランウェイを歩き、櫻井優衣が純白のドレスでソロデビュー曲を電撃披露したFRUITS ZIPPERは、ボーダー柄の衣装に着替え6人で再びステージに。「ますかるのゆあ ふるるるる」という呪文のような歌詞や「可愛くなりすぎちゃったかも」という自己肯定感を高める歌詞が印象的なポジティブソング『かがみ』を可愛らしくパフォーマンスした。
櫻井が「皆さん一番かわいく踊ってください！」と呼びかけてスタートした『わたしの一番かわいいところ』では花道に広がり、じっと見つめ合ったり指差したりと観客とのコミュニケーションを楽しむメンバー。最後には、FRUITS ZIPPERが所属する「KAWAII LAB.」と「TGC」がコラボレーションする「KAWAII LAB. COLLECTION Produced by TGC」が2026年1月11日にツインメッセ静岡にて開催決定したことを発表していた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPERらによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
M1.かがみ
M2.わたしの一番かわいいところ
【Not Sponsored 記事】
【写真】FRUITS ZIPPER、美脚際立つボーダー衣装
◆FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」など2曲披露
イベント中盤、メンバー5人がメンバーカラーの衣装でランウェイを歩き、櫻井優衣が純白のドレスでソロデビュー曲を電撃披露したFRUITS ZIPPERは、ボーダー柄の衣装に着替え6人で再びステージに。「ますかるのゆあ ふるるるる」という呪文のような歌詞や「可愛くなりすぎちゃったかも」という自己肯定感を高める歌詞が印象的なポジティブソング『かがみ』を可愛らしくパフォーマンスした。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPERらによるライブパフォーマンスも展開された。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPERセットリスト
M1.かがみ
M2.わたしの一番かわいいところ
【Not Sponsored 記事】