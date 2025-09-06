「DOPE」「御上先生」で話題・豊田裕大、オールバックヘアで力強い眼差し【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】俳優の豊田裕大が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】豊田裕大、オールバックヘアで力強い眼差し
◆豊田裕大、オールホワイトコーデ
豊田は、ゆったりとしたスポーティーなホワイトのセットアップ姿で堂々とランウェイを闊歩。インナーには、パステルグリーンのフロントジップシャツを着用し、華やかな雰囲気を演出。オールバックのヘアスタイルで力強い眼差しを見せた。豊田は、TBS日曜劇場「御上先生」（2025年）をはじめ、5日に最終回を迎えた同局系ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）に出演。幅広い役柄に合わせた好演が話題を呼んだ。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
