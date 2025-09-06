俳優・織田裕二が６日、ＴＢＳ「ジョブチューンＳＰ」に出演。パリ五輪についての疑問をアスリートにぶつけた。

水谷隼氏、小林陵侑選手らアスリートが出演したスペシャル。織田は「パリの時、変なルーレットみたいな…あれどう思います？」とパリ五輪の柔道女子４８キロ級で金メダルを獲得した角田夏実選手に質問した。

柔道混合団体決勝（日本ＶＳフランス）では、３対３と決着がつかず、デジタルルーレットで選ばれた階級の選手が代表戦を行うことに。フランスの国民的英雄、９０キロ超級のリネール選手と斉藤立選手の戦いとなり、リネール選手が勝利。日本は準優勝となった。

苦笑いする角田選手に、織田が「これはないって」と苦笑しながら訴えると、角田選手は「いやーしょうがないかな…」。織田の「地元だから？」との問いに、角田選手は「（自国開催だから）そうくるだろうなー、っていうのもあるし。（そもそも）そこまでもつれこんじゃったのが、ダメだったかな」「やっぱり自国でやる有利さはある。アウェイで戦う時は、指導１個とられていると思って戦う」と冷静に話していた。