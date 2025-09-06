DIOR新作「ディオール ヴォヤージュ」♡エレガンス漂う最新コレクションバッグ

DIORから2026年クルーズコレクションで発表された新作バッグ「ディオール ヴォヤージュ」がついに登場します。エレガンスと実用性を兼ね備えたホーボーバッグで、上質なレザーとメゾンを象徴するディテールが光る逸品。3サイズ・多彩なカラー展開で、日常から特別なシーンまで寄り添うこのバッグは、あなたのスタイルをより一層洗練されたものへと導いてくれるはずです。

エレガンスと実用性を兼ね備えたDIOR新作

「ディオール ヴォヤージュ」は、しなやかなシルエットが美しいホーボーバッグ。

メゾンの象徴「マクロカナージュ」モチーフを施したグレインレザー、さらにクラシカルなクリンクルレザーの2タイプで展開されます。

D.I.O.R.チャームやゴールドメタルのディテールが華やかさを添え、ショルダーでもハンドバッグでも楽しめる2way仕様。

普段使いからドレスアップまで、幅広いシーンで活躍するラグジュアリーな仕上がりです。

ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ

豊富なサイズとカラー展開で自分らしく

「ディオール ヴォヤージュ」バッグ ミディアム

価格：730,000円

「ディオール ヴォヤージュ」バッグ ラージ

価格：800,000円

「ディオール ヴォヤージュ」バッグ ミディアム

価格：700,000円

カラーバリエーションはブラック、ラテ、パウダーベージュなど幅広く揃い、どんな装いにもマッチ。サイズはスモール、ミディアム、ラージの3種類があり、ライフスタイルや好みに合わせて選べます。

2025年9月より全国のDIORブティックおよび公式オンラインブティックで発売予定。トレンドとタイムレスを両立させたバッグは、大切な投資アイテムとしてもおすすめです♡

メゾンのヘリテージを纏う「ディオール ヴォヤージュ」

「ディオール ヴォヤージュ」は、メゾンのヘリテージを体現するバッグ。

ムッシュ ディオールが大切にしたお守りの精神を受け継ぐチャームや、細部まで丁寧に仕立てられたレザー使いが、持つ人に自信と自由な魅力を与えます。

タイムレスでありながらコンテンポラリーなエッセンスを感じさせる一品は、これからのワードローブに欠かせない存在になるでしょう。

あなたのスタイルに寄り添うタイムレスバッグ

ディオールの新作「ディオール ヴォヤージュ」は、メゾンの美意識を体現しながら、女性のライフスタイルに寄り添うラグジュアリーバッグです。

サイズもカラーも豊富に展開され、あらゆるオケージョンでエレガンスを演出してくれる存在。2025年秋、ぜひ自分らしい一品を見つけて、毎日のスタイルに華やぎを添えてみませんか♪