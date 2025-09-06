シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さん（53）が、6日放送のTBS系「ジョブチューンSP」（後7・25）に出演し、国民栄誉賞にまつわる真実を語った。

日本陸上界では64年ぶりの五輪金メダルだった。Qちゃんと呼ばれ、国民的人気を博した高橋さんは同年、国民栄誉賞を受賞。女性アスリートでは初の快挙で、後にサッカーW杯を制したなでしこジャパン、レスリングの吉田沙保里さん、伊調馨さんが続いた。

番組では、受賞したことによる特別待遇について聞かれた。「バナナマン」設楽統からは「電車とかバスとか、全部タダとか…」とジョークまじりに問われたが、高橋さんは「夢を壊すようですけど、ないですね何も」とあっさり返答。「ないよね？」と、隣の吉田さんと顔を見合わせて確認した。

さらに「副賞でカタログだったり…」と続けた。意外すぎる事実に、お笑いタレント土田晃之は「カタログがあるんですか？国民栄誉賞で？」と驚きの声を上げた。

記念品はカタログギフトのような物のようで、高橋さんは「値段がこのくらいまでの間だったら、好きなものをいいですよっていう」と説明。「前の人は木彫りのクマだったり…」と意外なチョイスも明かし、スタジオには笑いが起きた。高橋さんはスイス製の高級腕時計を選んでいる。

さらに高橋さんは、「いろんな賞があるじゃないですか？賞をもらったらそれで終わり、完結が多いですけど、この賞だけは、それに見合った人にならなきゃいけないという意味では、ある意味始まりの賞だなと」と、その意味合いを説明。すると、吉田さんはのけぞりながら、「初めて…心に刻みました」と苦笑いしていた。