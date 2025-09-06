Åìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¤Ï²ù¤·¤µ»Ä¤ë£²°Ì¡¡¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë»î¹ç¡×¡ÄÂÎÁàÁ´ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢
¡¡ÃË»Ò¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¹ç·×£¸£´¡¦£²£¹£¸ÅÀ¤Ç£²°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÄ·ÇÏ¤Ç£±£´¡¦£µ£¶£¶ÅÀ¤ÈÁ´ÂÎ£²°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤¿¤¿¤¤À¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¥ß¥¹¤¬¤Ç¤ë¤Ê¤ÉÀººÌ¤ò·ç¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤âÃÄÂÎ¡Ê£²°Ì¡Ë¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÈ¿¾ÊÅÀ¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£°·î¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Ï¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Ë¤ÏÃË»ÒÂÎÁà¼ïÌÜÊÌ¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÁª¼ê¸¢¤Î¾²±¿Æ°¤ÈÅ´ËÀ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤Éé¤¤¤¹¤®¤º¡¢ÎÏ¤â½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»î¹ç¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃåÃÏ¤òÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Å´ËÀ¤ÏÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£