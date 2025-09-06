将棋の棋士養成機関「奨励会」の第７７回三段リーグ最終節が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。竜王戦の予選（５組）で棋士養成機関の奨励会員として初めて優勝した山下数毅三段が、対局後の会見でプロ入りする意思を示した。

山下は今期１０勝８敗で成績による昇段（上位２人）を逃したが、過去に一度、次点（３位）を獲得。竜王戦での規定（予選優勝）による次点と合わせて昇段が決まった。順位戦に参加できないフリークラスに入る。山下はこの日、１勝１敗だったが、２局目を前に師匠・森信雄七段と話し合い、プロ入りの意志を固めていた。理由に「今回権利を行使しなかった場合、すぐに（四段に）上がる保証もなかったので権利を使うことにしました」と説明した。

前期の成績により、竜王戦は４組。名人・順位戦を除く７棋戦に登場する。「難解な終盤を考えるのが好き。フリークラスでも変わらず一局一局丁寧に積み重ねていければ」と意気込んだ。

今期は岩村凛太朗三段、生垣寛人三段の上位２人に加え、片山史龍（しりゅう）三段が山下同様に次点２回で四段となる。４人同時は史上初。１０月１日付で昇段する。

◆山下 数毅（やました・かずき）２００８年６月３日、英・ノッティンガム市出身。１７歳。師匠は森信雄七段。得意戦法は角換わり。趣味はプログラミング。