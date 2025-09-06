あれ…？ 絶対に見つかると思っていた証拠が!?【義妹と妊活する夫の末路 Vol.28】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
夫と義妹の関係を疑う妻。裏切りの証拠を得るため、夫の携帯に狙いを定めました。朝一、お隣さんの協力を得て大量の非通知着信を入れて夫を揺り起こします。慌てた夫はいつもは隠している携帯を妻の前でいじり、妻は、とうとう彼のパスワードを知ることに。夫が朝シャンに向かい、絶好のチャンスが…！
夫と義妹の関係を疑う妻。裏切りの証拠を得るため、夫の携帯に狙いを定めました。朝一、お隣さんの協力を得て大量の非通知着信を入れて夫を揺り起こします。慌てた夫はいつもは隠している携帯を妻の前でいじり、妻は、とうとう彼のパスワードを知ることに。夫が朝シャンに向かい、絶好のチャンスが…！
チャンス！
あれ…？
「今しかない…！」夫が入浴している間に、震える手で携帯をとった妻。
パスワードを入力すると、ついにロックが解除されます。
心の中で「早く証拠を見つけないと」と焦りながら画面をスクロールするも…目に飛び込んできたのは思いがけない光景だったのです。
どこを探しても、義妹との履歴が見当たらない。
あんなに確信していたのに…一体、何を見落としているのだろう…？
(ぽん子)