『TGC』杢代和人、モードな雰囲気で圧倒 レベチイケメンの真骨頂発揮
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。の杢代和人が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】レベチイケメン炸裂！シルバーパンツを履きこなす杢代和人
杢代は、白いタートルネックシャツに黒のジャケットを羽織ったシックなスタイルでランウェイに登場。アクセサリーがアクセントとなり、モードな雰囲気を一層引き立てた。端正な顔立ちと洗練された装いが見事に調和し、会場中を魅了。レベチイケメンの真骨頂を発揮した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
