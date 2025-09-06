M!LK曽野舜太、初登場『TGC』で個性派ハットを着用 はかなげ笑顔で魅了
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身カット】個性的なハット＆衣装で登場！オーラあふれる曽野舜太
『TGC』初出演となる曽野は、近未来的なルックで登場。目を引く特徴的な大きめハットを着こなす曽野は、ランウェイトップでははかなげな笑顔を浮かべ、観客の心をつかんだ。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
