『TGC』櫻坂46・山崎天、同日に3度のランウェイ ラストは近未来衣装で異彩オーラ
アイドルグループ・櫻坂46の山崎天（※崎＝たつさき）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。1日に3度のランウェイを披露した。
【全身カット】キュートすぎ！ハートの風船を持ちティアラ姿の山崎天
1回目はティアラを冠した甘めな衣装で“悶絶級”笑顔を見せ、2回目はロングコートをまとって洗練美を放った山崎。この日、3回目の登場は「Archi Dan Te.」のステージとなり、個性派ドレスにシルバーのロングブーツを合わせた近未来的な衣装で登場。圧巻のオーラを放ち、どんな衣装も着こなすプロモデルっぷりを発揮した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
