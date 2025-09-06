【MLB】オリオールズ 2xー1 ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルチモア）

【映像】大谷が「ここで怒った」話題の“ワンプレー”

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でオリオールズ戦に先発登板。ラッシング捕手とのコミュニケーションで苛立ちを見せると、直後にギアを上げて投球。ガラリと変わった投球内容の直前に「ここで怒りましたね」と解説の館山昌平氏が言及したプレーがあった。

大谷は4回に先頭打者である4番のマウントキャッスル内野手に初球を打たれて二塁打を献上。無死二塁のピンチで続くカウザー外野手を迎えたが、3球目の内角低めに落ちるカーブを捕手のラッシングが取れず、結果は暴投に。この間にランナーは三塁へと進み先取点を奪われるピンチとなった。

この日2度目の捕球ミス。しかも今回は無死三塁になり一打で先制点を与える状況となったが、ラッシングはこぼれたボールを見失い、実況も「大谷が自分で拾いにいく」と言及した場面となった。この時、解説の館山氏は「ここで怒りました」と大谷のスイッチが入ったシーンに言及。実際に直後から大谷は162キロ、163キロのストレートを連発して、カウザーを三振に仕留めた。

その後も大谷は声を出しながら投げていて、まるで怒りをぶつけるかのようなピッチングだったが、この気迫に押されたのか、続くリベラ内野手も空振り三振に打ち取り、ここでバンダ投手にマウンドを譲った。

スイッチが入ってからの大谷の力投に視聴者も「力でねじ伏せた」「ラッシングしっかりしろ」など、様々なコメントが目立った。なお、汚名返上といきたかったラッシングだったが、6回に自打球がすねに直撃し負傷交代。球団の発表によると「右足下部打撲」のようで、離脱が心配されている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）