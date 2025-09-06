日本サッカー協会は9月6日、公式YouTubeチャンネル『JFATV』で日本代表の裏側に迫った人気コンテンツ「Team Cam」を公開。選手たちの合流シーンが話題となっている。

【映像】私服姿でホテル入りする日本代表選手たち

日本代表は強化試合2試合（日本時間9月7日にメキシコ代表、同10日にアメリカ代表と対戦）に向けて、8月31日からサンフランシスコでアメリカ合宿をスタート。同日夜から欧州各国や日本から選手たちが宿舎入りした。

まず入ってきたのが久保建英、関根大輝、鈴木彩艶の3人で、堂安律や町野修斗のブンデスリーガ組もホテルへ。さらに翌朝から昼にかけては長友佑都や細谷真大などJリーグ組、上田綺世や佐野航大などエールディビジ組、南野拓実と瀬古歩夢のリーグ・アン組、そして遠藤航、三笘薫、鎌田大地のプレミアリーグ組が続々と合流した。

合流時の選手たちはユニホームやスーツではなく私服姿のため、ファンにとっては貴重な映像。YouTubeのコメント欄では、「プレミア3戦士の登場」「J組、オランダ組、ドイツ組、フランス組、イングランド組で1つの車ら登場するの毎度かっこいい」「合宿集まる時の登場シーンマジでかっこいい」「プレミアグループの圧がエグい」「やっぱプレミア組オーラあるな」「ファッションから名実共にスター選手って感じがする」「選手の私服見るのが好き」「南野私服オシャレやなぁ」「選手が色んな国から集まってくるのテンション上がるよね」などの反響が集まっている。

なお、今回の「Team Cam」では、アメリカ在住の日本人の子供たちとの交流、トレーニング、ミーティングなどの様子も収められている。

（ABEMA／サッカー日本代表）

