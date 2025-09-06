Kis-My-Ft2の玉森裕太による初の単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』の配信が決定した。

（関連：永瀬廉、一途に持ち続ける玉森裕太への強い愛 誕生日をきっかけに新展開を迎えた“たまれん”に癒される）

本情報は、9月6日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホールで行われた『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』のMC中に発表されたもの。配信プラットフォームや配信開始日など、詳細は後日発表となる。

番組では、2025年6月に開幕した同ツアーの衣装企画から完成までの1年間に密着。2018年からKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた玉森は、衣装制作に並々ならぬこだわりを持つ。「それぞれのメンバーを分かっている僕なら、メンバーをもっと格好良くできる。」という想いで、メンバーがより魅力的に見え、メンバーがもっと自信を持ってパフォーマンスができる、Kis-My-Ft2らしい大人の格好良さを表現した衣装を常に追い求めてきた。

玉森の衣装構想の源となっているのは“ファッション”。「ファッションは自分に自信をくれる」と語る彼は、衣装にもファッションの要素を取り入れようと、これまで試行錯誤を重ねてきた。番組では、玉森の衣装やファッションに対する熱い想い、デザインの細部にまで徹底的にこだわり抜く衣装監修の裏側を取材。普段は明朗で柔らかな雰囲気を持つ玉森だが「僕だって、頑張るのって辛いなと思うけど...」と前置きした上で、「いっぱいやってちょっとだけ報われるのが努力だよね」と話すなど、仕事では一切の妥協を許さず、準備や努力を欠かさない。これまで決して周囲に見せることのなかった、彼の仕事への直向きな姿も見どころだ。

また、玉森個人のファッションの仕事で招かれたパリ ミラノや、自ら希望して実現した衣装の生地やパーツの買い付けで訪れたソウルでの様子にも密着。自身の信条である「なにごとも常に吸収！」の言葉通り、1年間の多彩な経験を経て様々なことを吸収した玉森は、果たしてどんな衣装を作り上げたのか。衣装完成までの葛藤と苦悩の日々にカメラが初めて密着した。

（文＝リアルサウンド編集部）