Snow Man¤¬SHIBUYA SKY¤ÇÌë¶õ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ýー¥º¡ª½¸¹ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛSnow Man¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¡¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖFeel the light, Lovely¡×Æ°²è①～④
Snow Man¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢9·î5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Snow Man¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¶ÊTOP5¡×¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¡¢¿·¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òSHIBUYA SKY¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÈäÏª¤·¤¿¶Ê¥ê¥¹¥È¤â
¡Ö¢öCry out
¢öFeel the light, Lovely
¢öLock on!
¢ö·¯¤ÎÈà»á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¢öCrazy F-R-E-S-H Beat¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢#SHIBUYASKY ¤Ç¤Î
¢ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×
¤È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤ÎSHIBUYA SKY¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î9¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖFeel the light, Lovely¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£