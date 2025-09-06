＝LOVE、19枚目シングル「ラブソングに襲われる」MV公開！新ビジュアル＆ジャケット写真も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

＝LOVEが10月9日にリリースする19枚目シングルの表題曲「ラブソングに襲われる」のMVを公開した。

■「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」にも注目

佐々木舞香がセンターを務める「ラブソングに襲われる」は、好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気づいてほしいという感情を表現したキュートなラブソング。

MVでは、英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスリップシーン、巨大な音符やハートに襲われるメンバーのキュートでファンシーな表情がインパクト抜群に描かれている。「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けにも注目だ。

「ラブソングに襲われる」は、9月6日に広島・広島サンプラザホールでスタートした『＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」』でサプライズ披露され、ファンを喜ばせた。

MVの公開にあわせて、19thシングル「ラブソングに襲われる」のアーティスト写真、ジャケット写真も公開された。

なお、表題曲の「ラブソングに襲われる」は、9月7日0時から先行配信がスタート。素敵なプレゼントがもらえるLINE MUISCキャンペーンも開催される。

また、＝LOVEは9月6日放送の日本テレビ『with MUSIC』に出演し、新曲「ラブソングに襲われる」を地上波初披露する。

■リリース情報

2025.09.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ラブソングに襲われる」

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『イコノイジョイ2024』

2025.10.08 ON SALE

SINGLE「ラブソングに襲われる」

■関連リンク

LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/event/105007

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/

■【画像】＝LOVEの最新ビジュアル

■【画像】シングル「ラブソングに襲われる」のジャケット写真