＝LOVE、19枚目シングル「ラブソングに襲われる」MV公開！新ビジュアル＆ジャケット写真も解禁
＝LOVEが10月9日にリリースする19枚目シングルの表題曲「ラブソングに襲われる」のMVを公開した。
■「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」にも注目
佐々木舞香がセンターを務める「ラブソングに襲われる」は、好きってバレてもいいくらい、自分の気持ちに気づいてほしいという感情を表現したキュートなラブソング。
MVでは、英国風の建物やモニュメントをバックに、秋の季節感が溢れる空間でのダンスリップシーン、巨大な音符やハートに襲われるメンバーのキュートでファンシーな表情がインパクト抜群に描かれている。「オオカミ」をキーワードにした「ガオーポーズ」や「耳ポーズ」の振り付けにも注目だ。
「ラブソングに襲われる」は、9月6日に広島・広島サンプラザホールでスタートした『＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」』でサプライズ披露され、ファンを喜ばせた。
MVの公開にあわせて、19thシングル「ラブソングに襲われる」のアーティスト写真、ジャケット写真も公開された。
なお、表題曲の「ラブソングに襲われる」は、9月7日0時から先行配信がスタート。素敵なプレゼントがもらえるLINE MUISCキャンペーンも開催される。
また、＝LOVEは9月6日放送の日本テレビ『with MUSIC』に出演し、新曲「ラブソングに襲われる」を地上波初披露する。
■リリース情報
2025.09.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ラブソングに襲われる」
2025.09.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『イコノイジョイ2024』
2025.10.08 ON SALE
SINGLE「ラブソングに襲われる」
■関連リンク
LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら
https://www.sonymusic.co.jp/event/105007
『with MUSIC』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/withmusic/
＝LOVE OFFICIAL SITE
https://equal-love.jp/