星野リゾートによる山ホテルの全容公開！新ブランド・LUCY初の施設「LUCY尾瀬鳩待」が開業
星野リゾートは、山ホテルを展開する新ブランド「LUCY」における初の施設「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」(以下、LUCY尾瀬鳩待)を、2025年9月1日に群馬県・尾瀬国立公園内(群馬県片品村)に開業した。
【写真】尾瀬の玄関口・鳩待峠
LUCYのブランドコンセプトは「心揺さぶる山ホテル」。日本の観光は都市部や文化観光に集中する一方で、豊かな自然を活かした観光の魅力はまだ十分に伝わりきっていない。特に山岳観光は、準備や設備の不安といったハードルから、その魅力を知るきっかけを得られない人も多いのが現状だ。こうした課題を解決し、山の魅力に触れる裾野を広げ、機能面での6つのプロミスを備えた新ブランド「LUCY」が誕生した。
LUCY尾瀬鳩待は、尾瀬散策の玄関口である「鳩待峠」に位置しており、宿泊することで心身ともに安心でベストな状態で尾瀬を散策できる過ごし方を提案してくれる。
オープンするホテルについて担当者は、「いよいよ星野リゾートとして初の“山ホテル”が開業します。ありがたいことにすでにたくさんのお問い合わせ、ご予約をいただいています。みなさまに快適な“山時間”を過ごしていただくべく準備してまいりましたので、ぜひ一度お越しいただけるとうれしいです」と語っている。
■コンセプトは「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」
尾瀬は福島県、栃木県、群馬県、新潟県にまたがる東西約6キロ、南北約2キロ、本州最大規模の高層湿原で、2000メートル級の山々に囲まれた一大景勝地。雪解けのあと、初夏の水芭蕉から始まり、夏には高山植物が咲き乱れ、秋には豊かな紅葉が楽しめる。2007年には尾瀬単独で「尾瀬国立公園」に指定され、木道の続く湿原の光景は多くの登山者・ハイカーに親しまれている。
LUCY尾瀬鳩待の位置する鳩待峠は、尾瀬入山者の約60パーセント(※1)が利用する、アクセスしやすい尾瀬の代表的な玄関口。LUCY尾瀬鳩待のコンセプトは「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」。山での滞在に伴う負担や不安を軽減し、宿泊だからこそ叶う夜の豊かな時間と、余裕をもった朝の出発を提案。尾瀬を初めて歩く人でも無理なく、心ゆくまで楽しめる。
※1：鳩待峠の尾瀬入山者数(約60パーセント)に関する参考データ：公益財団法人尾瀬保護財団 尾瀬の入山者数推移
■山ホテルのブランドプロミス
より多くの人に山滞在を身近に感じてほしいという想いから、山での滞在に伴う負担や不安を軽減するため、6つの機能をブランドプロミスとして掲げている。
1.プライベートな寝室
2.いつもの温水洗浄トイレ
3.シャワー＆パウダールーム
4.肉・魚・卵の贅沢ごはん
5.ホテル内にラストコンビニ
6.充電・Wi-Fi無制限
■【特徴1】山時間を安心して過ごせる機能を完備した、6つのプロミス
■プライベートな寝室〜ひとり旅からグループ旅まで、ニーズに合わせた3タイプの客室〜
【フォースルーム】
ファミリーやグループでの滞在に適したフォースルーム。
・定員：4人
・客室数：3室
・広さ：13平方メートル
・設備：冷蔵庫、金庫、歯ブラシ、バスタオル、ハンガー、スリッパ
【ツインルーム】
友人同士やカップルでの利用にも適したツインルーム。
・定員：2人
・客室数：10室
・広さ：6平方メートル
・設備：冷蔵庫、金庫、歯ブラシ、バスタオル、ハンガー、スリッパ
【ドミトリー】
ひとりの利用でも安心。プライベート空間を確保することが可能なドミトリータイプ。
・定員：1人
・客室数：12室
・広さ：2平方メートル
・設備：金庫、歯ブラシ、バスタオル、ハンガー、スリッパ
■いつもの温水洗浄トイレ〜山の滞在を心地よくする、温水洗浄トイレを完備〜
山時間をいつも通り快適に過ごせるよう、施設内には温水洗浄トイレを完備。山の滞在で不安視されがちなトイレ環境の悩みを解消し、誰でも安心して滞在時間を楽しめる。
■シャワー＆パウダールーム〜尾瀬ハイクの準備は、おしゃれなパウダールームから〜
客室フロアにはシャワールームと洗面室を用意。シャワールームには、脱衣スペースも含めて充分な広さを確保。洗面室は山の上でもゆったりと身だしなみを整えられるよう、大きな鏡とドライヤーを備えている。
■肉・魚・卵の贅沢ごはん〜山の上で、贅沢グルメ。ボリューム満点の夕食「LUCY豚汁ご膳」〜
夕食は肌寒い山の夜にうれしい、身も心も温まる「LUCY豚汁ご膳」は、豚汁を中心にたんぱく質が十分に摂れるご膳。豚汁は大きめにカットした野菜と旨味たっぷりの豚肉、崩しながら味わうすくい豆腐を合わせた、食べ応えのあるひと品。香ばしく焼き上げてから出汁に浸した鯖や、衣はさくっと中はとろりとした半熟玉子の揚げ出しを添え、栄養と満足感のどちらも補える、山の夜にふさわしい献立だ。
■ホテル内にラストコンビニ〜24時間いつでも使える“ラストコンビニ”「Food ＆ Drink Station」〜
LUCYが提供する“ラストコンビニ”「Food ＆ Drink Station」では、24時間いつでもセルフレジで購入が可能。夜の滞在を楽しむビールやスナック、朝食にぴったりの5種セットの「いなり寿司」やパン、ドーナツ、手軽に素早く栄養補給ができるエナジーバーやゼリーなど、豊富なラインナップのなかから、その日のスケジュールと気分に合わせて選べる。
【商品例】
・5種のいなり寿司セット
黒ゴマ、わさび、五目、梅ちりめん、カレーの5種の味をセットにしたいなり寿司。
・のむあんこ
ハイク途中のエネルギー補給に。LUCYオリジナルパッケージでお土産にもおすすめ。
■充電・Wi-Fi無制限〜スマートフォンもカメラも心置きなく使える、安心のネット環境〜
電源やUSBポート、Wi-Fiを自由に使用できるよう、ラウンジから客室のベッドサイドまで館内のいたるところに設置されている。これにより、バッテリー切れでスマートフォンの地図アプリが見られない、カメラで写真が撮影ができない、という心配は無用に。山での大切な思い出作りをサポートしてくれる。
■【特徴2】快適な尾瀬ハイクへ出かけるためのサポート
LUCY尾瀬鳩待は、尾瀬エリアが込み合う前の早朝の尾瀬ハイクへ出発できる絶好のロケーションにあり、スタッフが最高の尾瀬ハイクになるよう、おすすめのハイクの仕方を案内。また、快適な尾瀬ハイクをサポートするため、散策に不要な荷物を預けられるロッカールームも用意される。双眼鏡を皮切りに、登山やハイキングのためのサポートアイテムのレンタルも順次開始。
■【特徴3】尾瀬ハイク前夜を豊かに過ごすユニークな体験
■オリジナル熊鈴作り〜パラコード編み体験〜
尾瀬の散策にあると安心な「熊鈴」を、パラコード編みで作る。パラコードとは、パラシュートコードの略称で、軽くて丈夫なナイロン製のロープのこと。緊急時には物を結んだり、けがの応急処置に使ったりと山の中で役立つアイテム。完成した熊鈴は、翌日の尾瀬ハイクですぐに使える。好きな色のパラコードを選び、自分だけの熊鈴作りに挑戦してみよう。
・時間：14時〜17時
・所要時間：約30分
・料金：1200円
・定員：なし
・予約：不要
■滞在の幅が広がる、日帰り利用も可能な「はとまちベース Cafe ＆ Shop」
LUCY尾瀬鳩待には、カフェとショップ機能を備えた「はとまちベース Cafe ＆ Shop」が隣接。ホテル到着後や尾瀬ハイク前後のカフェタイムやランチに気軽に立ち寄ることができる。
テイクアウトのイチオシメニューは、尾瀬名物の花豆ソフトクリーム。花豆をふんだんに使った濃厚なソフトクリームは、尾瀬ハイク後の体に染み渡るやさしい味わいだ。
カフェでは、二種の湯葉ときのこが入ったこだわりの十割蕎麦「湯葉きのこあんかけ蕎麦」を提供。
■山歩きが楽しくなる、充実の品ぞろえ
ショップには登山グッズやLUCYオリジナル商品が充実。尾瀬定番の土産から、ここでしか買えないアイテムまで、幅広い品ぞろえ。なかでも、オリジナルデザインのTシャツや帽子、LUCYロゴのタオルなど、20種類以上のオリジナルグッズがおすすめ。尾瀬ハイクの思い出に、選ぶ時間も楽しく過ごせる。
■施設概要
施設名称：LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート
所在地：群馬県利根郡片品村大字戸倉中原山898番14
電話：050-3134-8099(LUCY予約センター)
客室数：25室
客室内訳：ドミトリー(1人定員)12室／ツインルーム(2人定員)10室／フォースルーム(4人定員)3室
料金：1泊1万4050円〜(2人1室ツインルーム利用時1人あたり、サービス料込、夕食付)
付帯施設：パブリックスペース、シャワールーム、ロッカースペース、Food ＆ Drink Station「はとまちベース Cafe & Shop by 星野リゾート」※日帰り利用可能
アクセス：関越交通 乗合バス「鳩待峠」駅下車 徒歩3分
開業日：2025年9月1日
※はとまちベース Cafe ＆ Shop は2025年8月1日に先行開業
■LUCYとは
星野リゾートが展開する山ホテルブランド。「心揺さぶる山ホテル」をコンセプトに、大自然に魅せられる時間を楽しむ、新しい旅の形を提案。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
