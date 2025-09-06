LONGMAN、アニメ『3年Z組銀八先生』EDテーマ「Underclass HERO」をシングルリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LONGMANが、ニューシングル「Underclass HERO」を10月15日にリリースする。

■「Underclass HERO」のテーマは“ちょっと切なさのある放課後”

「Underclass HERO」は、10月6日からテレビ東京系で放送されるTVアニメ『3年Z組銀八先生』のエンディングテーマ。

TVアニメ『3年Z組銀八先生』は、『銀魂』のスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』が原作。『銀魂』の世界を飛び出して、キャラクターたちが自由気ままに学園生活を謳歌する“銀魂流の青春”の魅力がたっぷりと詰まった作品だ。

この作品のエンディングテーマとして書き下ろされた「Underclass HERO」は“ちょっと切なさのある放課後”をテーマに、切なくも希望のある楽曲に仕上がっている。

LONGMANはこの作品を携え、10月5日からワンマンツアー『“KEEP ON LONGMAN” ONEMAN TOUR 2025』を開催。チケットの一般発売もスタートした。

2025.10.15 ON SALE

SINGLE「Underclass HERO」

