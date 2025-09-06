LONGMAN、アニメ『3年Z組銀八先生』EDテーマ「Underclass HERO」をシングルリリース
LONGMANが、ニューシングル「Underclass HERO」を10月15日にリリースする。
■「Underclass HERO」のテーマは“ちょっと切なさのある放課後”
「Underclass HERO」は、10月6日からテレビ東京系で放送されるTVアニメ『3年Z組銀八先生』のエンディングテーマ。
TVアニメ『3年Z組銀八先生』は、『銀魂』のスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』が原作。『銀魂』の世界を飛び出して、キャラクターたちが自由気ままに学園生活を謳歌する“銀魂流の青春”の魅力がたっぷりと詰まった作品だ。
この作品のエンディングテーマとして書き下ろされた「Underclass HERO」は“ちょっと切なさのある放課後”をテーマに、切なくも希望のある楽曲に仕上がっている。
LONGMANはこの作品を携え、10月5日からワンマンツアー『“KEEP ON LONGMAN” ONEMAN TOUR 2025』を開催。チケットの一般発売もスタートした。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
SINGLE「Underclass HERO」
■関連リンク
アニメ『3年Z組銀八先生』作品サイト
https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
LONGMAN OFFICIAL SITE
https://longman.jp/