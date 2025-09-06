Photo: Justin Segur/Sphere Entertainment

これはラスベガスまで見に行きたくなる！

『2001年宇宙の旅』、『スター・ウォーズ』、『スタートレック』、『トロン』、『ブレードランナー』、『AKIRA』、『フィフス・エレメント』、『インターステラー』、『スーパーマン』、『フラッシュ・ゴードン』、『マトリックス』。「絶対に見るべきSF映画」のリストのようですが、そうではなく、この映画たちはラスベガスのSphereでおこなわれているバックストリート・ボーイズの常設公演のインスピレーションになった映画の一覧なのです。

世界的大成功をおさめたボーイズグループのひとつであるバックストリート・ボーイズですが、今年7月、大ヒットだったアルバム『ミレニアム』の20周年を記念して最先端のテクノロジーを誇るラスベガスのSphereでお祝い公演を行ないました。2か月にわたる全公演完売は大きな話題と注目を集め、その結果、新たに2か月分の追加公演が決定。io9は、このショーの制作に欠かせない企業Silent HouseのCEO兼創設者バズ・ハルピン氏に話を伺いました。ハルピン氏はSFへの深い愛情がこの公演を形作るうえでどれほど重要だったかを語ってくれました。この公演は、映像監督ジョセフ・カーン氏などから「これまで見た中で最高のコンサート」と称賛されています。

MVを制作した監督も大絶賛

「ま、さ、に！ 度肝を抜かれる体験です」とカーン氏は語りました。カーン氏はバックストリート・ボーイズの代表的なMV「Everybody (Backstreet’s Back)」とSF色の濃い「Larger Than Life」を手がけた人物です。Xの投稿でカーン氏は、「冗談だと思うかもしれないけど、本気だよ。パフォーマンス、創造性、カリスマ性、そして映像の完璧な融合だ。まるで1977年に『スター・ウォーズ』が公開されたときの熱狂がコンサートになったような感覚。信じられないかもしれないけど、実際に見ないと分からないよ」と感想を述べています。実際に観てみると、その言葉が本当だと分かりました。たとえバックストリート・ボーイズのポップソングに興味がなかったとしても、このショーは見る人を銀河をめぐる壮大な旅へと連れ出してくれるのです。ショーには意図的なものもあれば偶然のものも含め、過去から現在に至るまでの象徴的なSF映画へのオマージュが散りばめられています。

Photo: Rich Fury/Sphere Entertainment

バズ・ハルピン氏とは何者？

ハルピン氏は数多のライブイベントをプロデュースしてきています。2024年のスーパーボウルでのアッシャーのハーフタイムショー、Netflixの最新イベント「TUDUM」、そしてテイラー・スウィフトの映画『The Eras Tour』なども手がけています。コンサートツアーでは、テイラー・スウィフト、ピンク、ブリトニー・スピアーズ、アッシャー、ハリー・スタイルズなどのショーの制作や企画に携わってきました。最近では、Sphereでおこなわれたイーグルスのレジデンシー公演を作り上げ、2024年11月にはバックストリート・ボーイズから打診を受けました。そのすぐ後、ハルピン氏とチームは提案用のセットリストと全体コンセプトを作成し、バンドに提示。

「今回の公演『イン・トゥ・ザ・ミレニアム』は、『ミレニアム』が発売されてから20周年なので多くの人にとって特別なものなんです」とハルピン氏はio9との取材で語りました。「みんなあの頃のこと、ミュージックビデオもバックストリート・ボーイスの姿もいまだに覚えています。ブランドとしての雰囲気も覚えています。だから、未来的でSFっぽい要素を入れたいと思いました。でも同時に、すべてのバラード曲を入れなければならないとも思ったんです。ロマンスも欠かせませんでした」 そのバランスを取るために、ハルピン氏はSphereのコンサートではこれまでなかった「ひとつの統一された物語を語る」というアプローチを取ることにしました。

よし、スペースオペラにしようと思ったんです。全体を宇宙空間にして、最初から最後まで一貫したビジュアルでつなごうと考えました。でも『ミレニアム』と関連させるには何を使えばいいんだろう。映画っぽくなりすぎず、それでいてポップコンサートとして成立する仕掛けは何か？と考えて、宇宙船を思いついたんです。その宇宙船が『ミレニアム』で、観客を最後まで連れて行くんです。全体をひとつの旅にまとめ上げるのは大きな賭けでしたが、Sphereで最高の体験ができるのはそういうものだと思いました。両方の良さを同時に味わえるからです。

そして、それが実際のショーの形になりました。開演すると、背面に「Millennium」と書かれた巨大な宇宙船が会場に飛び込んできて、宇宙へと飛び立ちます。SFファンならすぐに「Millennium」と書かれた大きな宇宙船を見て『スター・ウォーズ』のミレニアム・ファルコンを思い浮かべるでしょうが、ハルピン氏自身がその共通点に気づいたのは他の人が指摘してからだったそうです。

私は完全に『スター・ウォーズ』オタクなんです。信じてもらえないかもしれませんが、『Millennium』と『Millennium Falcon』のつながりに気づいたのは、Blink Inc.のビジュアルチームと一緒に船のデザインを試行錯誤していたときなんです。とにかく巨大で、ほぼ実物大のスケール感がありつつ、敏捷さも必要でした。ミレニアム・ファルコンって、見た目は不格好で重そうなのに、実際にはとても機敏に動くんですよね。そのイメージが潜在的に大きく影響したと思います。

Photo: Justin Segura/Sphere Entertainment

構成や実現の難しさ

ショーでは曲ごとに、直接的・間接的なインスピレーションが入り混じっていました。たとえば8曲目の「Get Another Boyfriend」では、空中を漂う輸送機、霧に包まれた高層ビル群、そしてネオンの上を走る車など、非常にネオ・ノワール的な舞台でメンバーが登場します。その光景は『ブレードランナー』や『AKIRA』を強く思わせる演出でもあり、少し『トロン』の雰囲気でもありました。こういった情景は、構想の段階から意識されていたものですが、どんどん形は変わっていったものだといいます。

実は『トロン』っぽさからは抜け出そうとしていたんです。最初はタイヤの付いたバイクだったのですが、『それはやめてほしい。むしろスピーダーバイクの方がいい』と私が言ったんです。そこで、いろいろな種類のスピーダーバイクのコンセプトアートを徹底的に調べました。光の軌跡、つまりライトサイクルのようなものは嫌だったんです。ただ、この世界観の中ではネオンの輪郭や発光する要素は必要になります。難しいのは、トロンがあまりにも独自の美学を持っているので、何かにLEDの縁取りを加えると、どうしても『トロンだ』と言われてしまう点なんです。

ショーのラスト直前の曲「The Call」では、緑色のコードの行がスフィア全体を上下に流れます。それはまさに『マトリックス』を思わせます。「The Call」と『マトリックス』には「電話」という重要な共通点があります。ただし、狙いはコピーすることではなく、その感覚を呼び起こすことでした。「イーグルスの『Lying Eyes』では、手書きの歌詞をシャンデリアのように縦に垂らし、それが回転する演出をしました。非常に効果的で、細長い文字列が空間に出現すると映像的に映えると分かっていたのです」とハルピン氏は語ります。そこで今回は、バックストリート・ボーイズにまつわる実際の電話番号を使い、それらを『マトリックス』のように動かしつつ、最終的には形をつくり出すことで、ハルピン氏が「スフィア・トリック」と呼ぶ演出を実現しました。

箱を作ったり、トンネルを作ったり、円錐や曲線を作ったりしました。私たちは、電話番号を表現しつつスフィア・トリックを実現できるブロックを求めていました。しかし同時に、どうしても『マトリックス』との連想から逃れるのは難しかったんです。

バックストリート・ボーイズの初期のヒット曲「Quit Playing Games」では、果てしなく連なるブロックの配置が登場し、それが積み重なって大きな構造物を形作ります。まるで巨大なテトリスのように見えるのですが、ハルピン氏はそれをすごく意識していたそうです。

私は常にテトリスっぽさを意識していて、でもどうすればテトリスそのものになってしまわないかを考えていました。基本的には家を建てているんです。ラインは消えませんし、中にはさまざまなものがあります。そして形も同じではないのです。

しかし、このテトリス風が決まったのは、もうひとつの有名なSF的インスピレーションがうまくハマらなかった後のことだったそうです。

この曲の演出には長い間苦労しました。私はこの曲を、シュールでカラフルでクレイジーなものにしたいと思っていました。むしろリュック・ベッソン監督の『フィフス・エレメント』の雰囲気に近づけたかったのです。しかし最終的にブロックを選んだのは、私が『スフィア・トリック』のひとつとして頭上から何かが落ちてくる演出をやりたかったからです。壁がゆっくり、途切れなく、上へ上へと積み上がっていく。そうすることで無限から物体が現れ、それが上から落ちてくるような錯覚を生み出せます。だからこそ、水平なラインではなく、さまざまな形のブロックにしたのです。その方が面白みがあると考えました。

Photo: Justin Segura/Sphere Entertainment

ただ、アイデアが必ずしも形になったわけではありません。ハルピン氏は「近年の映画の映像効果は非常に優れていて、観客は何がリアルで何がリアルではないかを敏感に見分けられるようになっています」と語っています。だからこそ、劇場映画で見る映像に匹敵するクオリティを出せなければ、別の方向へ進まざるを得ないのです。「私たちは『インターステラー』のようなブラックホールを再現しようとしたのですが、とてもあのレベルには及びませんでした。なので諦めました」と説明しています。

「Into the Millennium」は7月11日にSphereで開幕しました。ということは、このすべての構想、実施が1年足らずで形になったということです。これは、Silent Houseのハルピン氏と彼のチームによるコンセプト、クリエイティブディレクション、デザイン、制作に加え、リードコンテンツデザインスタジオを務めたBlink Inc.、アイデアとテクノロジーを会場で実現させたSphere Studios、そしてもちろんBack Street Productions、全員の努力によるものでした。膨大な作業でしたが、ハルピン氏にとってすべてが完成したと実感できた瞬間は、開幕のわずか数週間前でした。

「バックストリート・ボーイズのメンバーはそれぞれ違うタイミングで来て、関わり方の度合いもさまざまでしたが、ニック・カーターは娘さんと一緒にSphereでのお披露目に来て、私のすぐ後ろに座ったんです」とハルピン氏。

その反応を直接聞き、初めての体験を見ているニックの様子を目の当たりにしたとき、これは彼らの世界観にぴったりで、本人たちも心から楽しんでくれていると確信できました。事前に内容を知っていても、圧倒されている様子が伝わってきました。

初回公演は大成功を収め、大きな話題となりました。そして追加公演も決まっています。2025年12月から2026年2月にかけて、14公演分のチケットが発売されたばかりです。ですが、もしかするとそれもまた追加公演となる可能性もあります。だって、「Backstreet always comes back（バックストリートは必ず帰ってくる）」のですから。

ハルピン氏は自分のインスピレーションがこの驚異的な会場を活すこととなり、バックストリート・ボーイズの名盤20周年を祝うことに貢献できたことをうれしく思っているそうです。

彼らのためにこれができたことが本当にうれしいです。バックストリート・ポーイズはそのすべての瞬間を味わうに値する人たちです。結成当初は実力を過小評価されていたかもしれませんが、今では人々が『Sphereにぴったりのバンドだ』と認めていると思います。

2025年12月・2026年1月・2月に予定されている「Into the Millennium」のチケットや詳細情報は、こちらからご覧いただけます。私はもう一度見に行くつもりです！ ちなみにこちらが、ショーををまとめた映像なのでぜひご覧ください。