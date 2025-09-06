自民党が臨時の総裁選挙を実施するかどうか、8日に決定するのを前に、多くの都道府県連が6日、実施の賛否を決める会合を開きました。

自民党・埼玉県連幹部

「総裁選挙実施、前倒し全員一致で行ってほしいということで決まりました」

新たに臨時総裁選の実施に賛成する方針を決めたのは、青森・埼玉・山梨・静岡・滋賀・大阪・奈良の各府県連です。一方で、福井・徳島・鹿児島・沖縄の各県連は、反対する方針を決定しました。

鹿児島県連会長・森山幹事長

「今回決めたことは責任問題とは関係がないと思いますし、今の世界の事情、我が国の事情等を考えれば、政治空白を作る余裕はないのではないかという意見もありました」

これまでに47都道府県連のうち、賛成は18、反対は9となっていて、残る20の府県では、賛否を決めていません。

臨時総裁選の実施には、国会議員と各都道府県連の代表者の過半数となる172人を超える賛成が必要です。日本テレビの取材では、過半数に達する勢いとなっていますが、まだ態度を決めていない議員と都道府県連の決定が最後の鍵を握ります。

こうした中、石破首相は6日夜、トランプ政権との関税交渉から帰国した赤沢経済再生担当相を公邸に招き、報告を受けました。報告には、林官房長官や同行した官僚らが同席しました。

一方、報告の後、側近でもある赤沢氏は公邸に残り、個別に会談を行ったものとみられます。赤沢氏と、臨時総裁選などへの対応を話し合った可能性もあります。