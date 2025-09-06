氷川きよし、両親との“顔出し”3ショット添え48歳の誕生日を報告「お母さまにそっくり」「素敵なお写真」
歌手の氷川きよしが6日、自身のインスタグラムを更新。48歳の誕生日を報告し、両親との3ショットを公開した。
【写真】「お母さまにそっくり」両親との3ショットで誕生日を報告した氷川きよし
「9月6日は自分の命の誕生日」とつづった氷川は、「1977年48年前、父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日 強く健康に産んでくれてありがとう」と両親に感謝を伝え、額縁に入った写真をアップ。「20年前に初めて父と母を東京の自宅に呼んだ日」と、思い出の1枚を紹介した。
この投稿にファンからは、多くの祝福コメントのほか、「素敵なお写真」「お母さんもお父さんも美男美女ですね」「お母さまにそっくり」「親への感謝をするのは素敵ですね」などの声が寄せられている。
