Ä¶¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¡Çã¤¤´Ö°ã¤¤ÇÏ·ô¤ÇÇú·ê¥²¥Ã¥È¡¡Ê§Ìá¶â£±£¸£°Ëü±ßÄ¶¤â¾Ð´é¤Ê¤·
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤¬£¶Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç£³¡¦µþÀ®ÇÕ¥ª¡¼¥¿¥à¥Ï¥ó¥Ç¤ÎÆÃÂçËüÇÏ·ô¤ò¡ÈËÞ¥ß¥¹¡É¤ÇÅªÃæ¤µ¤»¡¢£±£¸£°Ëü±ßÄ¶¤ÎÊ§Ìá¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢£·Æü¤ËÆ±¤¸¤¯Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ç£²¡¦»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï»öÁ°¤Ë»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÎÁ°Çä¤êÇÏ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤Î¡ÖÁ°ÆüÈ¯Çä¡×¤ÎÍó¤òÅÉ¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï£·Æü¤ÎÃæ»³£±£±¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÅÄÃæ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ÇÏ·ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÃæ»³£±£±¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿µþÀ®ÇÕ¥ª¡¼¥¿¥à¥Ï¥ó¥Ç¤ÎÇÏ·ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÎµþÀ®ÇÕÍ½ÁÛ¤Ï¥¥Ë¥·¥Î¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤«¤é¤Î£³Ï¢Ã±¼´£±Æ¬¥Þ¥ë¥Á¤Ç¡¢¤§¨«¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂç¥Ï¥º¥ì¡£°ìÊý¡¢»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï§¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤«¤é¤Î£³Ï¢Ã±¼´£±Æ¬¥Þ¥ë¥Á¤Ç¡£¤¥¦«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµþÀ®ÇÕ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢£±Ãå¤¬£±£¶Æ¬Ãæ£±£³ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄ¶Âç·ê¤À¤Ã¤¿¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¡££²Ãå¤â£±£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î£¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢£³Ãå¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î§¥³¥ó¥È¥é¥Ý¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÎÇã¤¤Êý¤Ï¡¢§¤È»Ä¤ê¤Î¡£¤¥¦«¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç£³Ãå¤Þ¤Ç¤òÀê¤á¤ì¤ÐÅªÃæ¤Î¤¿¤á¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç£¹£³Ëü£´£±£°£°±ß¤ÎÇú·ê¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤³¤ÎÇÏ·ô¤ò£²£°£°±ß¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï£±£¸£¶Ëü£¸£²£°£°±ß¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¸ø¼°¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬Ê§¤¤Ìá¤·¤Îµ¡²ñ¤ËÇÏ·ô¤òÆþ¤ì¡¢¡ÖÊ§Ìá¶â¤¬¸ÂÅÙ³Û¡Ê£±£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌÀÆü¤Î»ç±ñ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÎÇÏ·ô¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ØÁ°ÆüÈ¯Çä¡Ù¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤òËº¤ìµþÀ®ÇÕ£Á£È¤ÎÇÏ·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª¡¡²þ¤á¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇÏ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¡ØÇã¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤¿¡ÙÇÏ·ô¤¬¤½¤¦¸À¤¨¤ÐÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ýÏ¿¸åÈ½ÌÀ¡Ä¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í½ÁÛ¼«ÂÎ¤Ï´°Á´¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£