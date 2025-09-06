それドコの！？→【niko and ...】なんです！ 40・50代コーデ格上げ♡「こなれデニムパンツ」

今年、一大トレンドとして世代を問わず注目を集めているデニム。デニムパンツについては、もはや定番アイテムとは呼べないほど、デザイン性の高いモデルが各ブランドから登場しています。そんななか、今回紹介するのは【niko and ...（ニコアンド）】のブラウン系デニムパンツです。トレンドのブラウンとデニムパンツを掛け合わせた今季らしいデザインは、それドコの？ と聞かれそうなオシャレさ。ニコアンドの40代スタッフさんの着回しコーデとともに、その魅力を解説します。

大人コーデに程よくミリタリー感をプラス

【niko and ...】「MONSTER CARGO DENIM」〈ブラウンオーバーダイ〉\9,000（税込）

ミリタリーカジュアルの定番アイテム、カーゴパンツにサスペンダーを付けたデザイン。デニムにブラウンで後染めされており、着古したヴィンテージのデニムパンツのような雰囲気で、大人のカジュアルコーデに無骨さをプラスしてくれそうです。落ち着いたカラーなので、あえてフェミニンなトップスやパンプスを合わせてハズしてもオシャレに仕上がりそう。

メンズライクにまとめるのも大正解

ゆったりとしたシルエットのカーゴパンツに合わせて、オーバーサイズのシャツをがばっと羽織ってメンズコーデ風に着こなすのもおすすめ。厚底スニーカーで足元にもボリューム感を出して。インナーやネックレスはあえて華奢なものを選ぶことで、対比により女性らしさが際立っています。パンツに合わせてキャップとシューズもブラウンで統一したことで、スタイリングの完成度がアップ。

コーデのアクセントになるレオパード柄デニムパンツ

【niko and ...】「COMPACT FLARE DENIM」〈レオパード〉\8,500（税込）

フレアシルエットとレオパード柄が平成感たっぷりで、トレンドのY2Kスタイルにぴったりのデニムパンツ。柄が目立ちすぎない暗めのブラウンカラーなので、大人コーデにも合わせやすく、さりげないアクセントとして効きそうです。デニム on デニムのレイヤードコーデも、レオパード柄によって奥行きがアップ。チェック柄のフレアカットソーで遊び心を出しつつ、全体を落ち着いたカラーでまとめて大人っぽさをキープしています。

レオパード & パイソン柄で辛口コーデがさらにクールに！

ゆったりめのブルゾンとキャップをさらっと身に着け、フレアデニムパンツとポインテッドトゥのシューズでスタイルアップを狙った大人カジュアルコーデ。ブルゾンとデニムパンツの組み合わせはカジュアルになりすぎてしまうこともありますが、ディテールにこだわることでオシャレ度を格段にアップ。レオパード柄とパイソン柄の強めな組み合わせがスパイシーなアクセントになっていますが、落ち着いたカラーのおかげで上品な仕上がりに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N