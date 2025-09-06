目隠しをしていても2匹の飼い猫の違いを感じることができるのか？！パパとママが『飼い主の威信』をかけてクイズに挑む様子に「ほんと平和で大好きです」「これをやろう！って思いついたのがすごい」と2人の仲睦まじさにほっこりする声や、一緒にクイズを楽しむ声が寄せられ、再生回数は2.7万回を突破しています。

【動画：『目隠しをしても２匹の愛猫を見分けられるのか』夫婦で検証→家族愛を感じる『まさかの結果』】

️1回戦：目隠しをして当てるクイズ

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、「愛猫2匹の違いがわかるかゲーム」に挑む飼い主さんと、それを見守る2匹の猫・ささみとホルンの様子です。間違えれば「悶絶世界一苦いお茶」の罰ゲームが。これは負けられません！

初戦はアイマスクを付けた状態で膝に1匹ずつ猫を乗せ、乗った順番を当てるクイズ。先攻のママは自信満々ですぐに正解。負けじとパパも正解しますが、「逃げ方でわかった」と理由がなんとも切ない。普段の様子が目に浮かびます…。

続いては目隠しはそのままで、なでて当てるクイズ。やすやすと正解するママにパパはプレッシャー！「たぶんわかった」というパパにママは「ファイナルささみ？！」念を押しますが…結果は不正解！「世界一苦いお茶」に悶絶することになったそうです。

️2回戦：画像の一部だけを見て当てるクイズ

2回戦は画像クイズ。猫たちの写真を一部拡大して、どちらか当てていきます。鼻先や肉球、下唇、歯など難問が続きますが次々と正解していくパパとママ。最終的に「ヒゲ」という超難問の前に崩れ落ちたのはパパだったそうです。

️3回戦：気配だけで当てるクイズ

いよいよ最終決戦！今回勝ったほうには「10万点！」と挽回を目論むパパ。今回は近くにいる猫の気配を感じて当てるという無茶振りクイズです。「飼い主の勘」をフル動員させ、ノーヒントのなかパパは正解を勝ち取ることに！

続いてママの番。その隣に座るささみは心配そうな様子。結果は…初の不正解！「10万対2」の大逆転にパパは大喜びだったとか。苦いお茶を飲んで悶絶するママを心配して、猫たちはママのそばに集まってきたといいます。

結果はパパの圧勝でしたが、猫たちはママを応援していたような…？飼い主さんの猫愛と仲睦まじさはもちろん、ささみとホルンが最後までゲームに付き合っている様子がとてもほほえましくて癒されます。

この様子を見て、「初めから笑いがとまりませんでした」「ファイナルささみに爆笑」「これはシリーズ化を望みます」と好評の声が多く寄せられています。他にも「とてもほのぼのして癒されました」「仲の良い夫婦ですね」といった飼い主さんの仲睦まじさに感動する声や、「ゲームに協力しているささみ君とホルン君が凄い！」と2匹の猫にも賞賛の声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』には、他にもささみとホルンのかわいい姿や、飼い主さんとの心温まる日常の様子をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：三戸さやか

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。