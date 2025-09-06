玉森裕太、初単独ドキュメンタリー配信決定 キスマイの⾐装制作過程に1年間密着【⽟森裕太 MODE】
【モデルプレス＝2025/09/06】Kis-My-Ft2のメンバーであり、俳優としても活動する⽟森裕太初の単独ドキュメンタリー番組『⽟森裕太 MODE』の配信が決定したことが、9⽉6⽇に『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』Aichi Sky Expo（愛知県国際展⽰場）Aホールで⾏われた愛知公演のMC中に発表された。
【写真】キスマイ玉森、奈緒に胸キュンキス
番組では、2025年6⽉に開幕したKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の⾐装企画から完成までの1年間に密着。2018年からKis-My-Ft2のコンサート⾐装監修に取り組んできた⽟森は、⾐装制作に並々ならぬこだわりを持つ。「それぞれのメンバーを分かっている僕なら、メンバーをもっと格好良くできる」。その想いで、メンバーがより魅⼒的に⾒え、メンバーがもっと⾃信を持ってパフォーマンスができる、Kis-My-Ft2らしい⼤⼈の格好良さを表現した⾐装を常に追い求めてきた。
⽟森の⾐装構想の源となっているのは“ファッション”。「ファッションは⾃分に⾃信をくれる」と語る彼は、⾐装にもファッションの要素を取り⼊れようと、これまで試⾏錯誤を重ねてきた。番組では、そんな彼の⾐装やファッションに対する熱い想い、デザインの細部にまで徹底的にこだわり抜く⾐装監修の裏側を取材。普段は明朗で柔らかな雰囲気を持つ彼だが「僕だって、頑張るのって⾟いなと思うけど…」と前置きした上で、「いっぱいやってちょっとだけ報われるのが努⼒だよね」と話すなど、仕事では⼀切の妥協を許さず、準備や努⼒を⽋かさない。これまで決して周囲に⾒せることのなかった彼の仕事に向かう直向きな姿を見ることができる。
さらには、⽟森個⼈のファッションの仕事で招かれたパリ・ミラノ、⾃ら希望して実現した⾐装の⽣地・パーツの買い付けで訪れたソウルでの様⼦にも密着。⽟森の信条である「なにごとも常に吸収！」の⾔葉通り、1年間の多彩な経験を経て様々なことを吸収した彼は、果たしてどんな⾐装を作り上げたのか。⾐装完成までの葛藤と苦悩の⽇々にカメラが初めて密着した。
なお、配信プラットフォーム・配信開始⽇などの番組の詳細は後⽇発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「⽟森裕太 MODE」配信決定
番組では、2025年6⽉に開幕したKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の⾐装企画から完成までの1年間に密着。2018年からKis-My-Ft2のコンサート⾐装監修に取り組んできた⽟森は、⾐装制作に並々ならぬこだわりを持つ。「それぞれのメンバーを分かっている僕なら、メンバーをもっと格好良くできる」。その想いで、メンバーがより魅⼒的に⾒え、メンバーがもっと⾃信を持ってパフォーマンスができる、Kis-My-Ft2らしい⼤⼈の格好良さを表現した⾐装を常に追い求めてきた。
⽟森の⾐装構想の源となっているのは“ファッション”。「ファッションは⾃分に⾃信をくれる」と語る彼は、⾐装にもファッションの要素を取り⼊れようと、これまで試⾏錯誤を重ねてきた。番組では、そんな彼の⾐装やファッションに対する熱い想い、デザインの細部にまで徹底的にこだわり抜く⾐装監修の裏側を取材。普段は明朗で柔らかな雰囲気を持つ彼だが「僕だって、頑張るのって⾟いなと思うけど…」と前置きした上で、「いっぱいやってちょっとだけ報われるのが努⼒だよね」と話すなど、仕事では⼀切の妥協を許さず、準備や努⼒を⽋かさない。これまで決して周囲に⾒せることのなかった彼の仕事に向かう直向きな姿を見ることができる。
さらには、⽟森個⼈のファッションの仕事で招かれたパリ・ミラノ、⾃ら希望して実現した⾐装の⽣地・パーツの買い付けで訪れたソウルでの様⼦にも密着。⽟森の信条である「なにごとも常に吸収！」の⾔葉通り、1年間の多彩な経験を経て様々なことを吸収した彼は、果たしてどんな⾐装を作り上げたのか。⾐装完成までの葛藤と苦悩の⽇々にカメラが初めて密着した。
なお、配信プラットフォーム・配信開始⽇などの番組の詳細は後⽇発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】