ボリュームスゴッッッッ！【コストコ】ティータイムが華やぐ「新作スイーツ」って？

食欲の秋に向けて、ティータイムを少し贅沢に彩ってみませんか？【Costco（コストコ）】のベーカリーコーナーから登場した新作スイーツは、大容量でありながら、味にもしっかりこだわりが詰まっている模様。今回は注目の大容量スイーツを厳選してご紹介します。

夏が終わる前に試したい～！「マンゴークランチーヨーグルトケーキ」

最初にご紹介するのは、層ごとに異なる食感と甘さを楽しめる「マンゴークランチーヨーグルトケーキ」。ヨーグルトクリームの爽やかな酸味に、甘さしっかりのマンゴーと生クリームが重なり、口に入れた瞬間に夏らしい風味が広がりそう！ まるでトロピカルスイーツのような仕上がりは、見ているだけでも気分を上げてくれます。

ほんのり懐かしい味わい「米粉のスイスロール / イチゴ & チョコ」

定番人気の「米粉のスイスロール」が、「イチゴ & チョコ」仕様に！「コストコ大好き」という@hirokostyle33さんによると、イチゴはまるで「ショートケーキを食べているみたい」なのだとか。一方のチョコロールは、ビジュアルからしてクリームも生地もチョコ仕様！ 一度食べたら病みつき必至です。

フルーツと香ばしさの共演「サマーデニッシュアソート」

続いてご紹介するのは、パイナップル・ラズベリー・キャラメルの3種類が各3個ずつ入った「サマーデニッシュアソート」。それぞれ異なる味わいが楽しめる詰め合わせで、@hirokostyle33さんは「パイナップルが1番好き」とコメントしています。ひとつひとつに個性があり、食べ比べる楽しさも魅力です。

甘さ × 塩気のバランスが新鮮「クラシック抹茶マフィン」

見た目はいたってシンプルなのに、食べてみると意外性たっぷりなのが「クラシック抹茶マフィン」。実食した@hirokostyle33さんは「塩味を前面に出した、抹茶マフィン」なのに、「口の中は、甘」とコメントしています。塩気と甘さがじんわり広がる、ちょっとクセになりそうな味わいをぜひお試しください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里