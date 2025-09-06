ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢µÒÀÊ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÖTGC¡×3Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¢¨ABEMA¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡ÖTGC¡×µÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì
https://twitter.com/modelpress/status/1964297844531310958
Åìµþ³«ºÅ¤ÎTGC¤Ï2022Ç¯9·î¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2022 A/W¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃÝÆâ¡£TGC20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëº£²ó¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÃÝÆâ¡£¼«¿È¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äâ¼ç´ØÇò¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃË¡¦¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤Æ¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ê¤ß¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÁÍý¤Ï¡Öµû¾Æ¤¯¤À¤±¡×¤À¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Netflix¤Ë¤Æ12·î¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ë¤Û¤Ü¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡ÖTGC¡×µÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì
https://twitter.com/modelpress/status/1964297844531310958
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¡ÖTGC¡×¤ÇµÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì
Åìµþ³«ºÅ¤ÎTGC¤Ï2022Ç¯9·î¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2022 A/W¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃÝÆâ¡£TGC20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëº£²ó¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö20¼þÇ¯¤Ê¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÃÝÆâ¡£¼«¿È¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Äâ¼ç´ØÇò¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃË¡¦¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤Æ¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Ê¤ß¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÁÍý¤Ï¡Öµû¾Æ¤¯¤À¤±¡×¤À¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Netflix¤Ë¤Æ12·î¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ë¤Û¤Ü¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û