敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でオリオールズと対戦。1-2でサヨナラ負けした。6回表の攻撃でダルトン・ラッシング捕手が自打球で足を痛め途中交代に。地元放送席からは悲鳴が漏れた。

2死一、二塁の場面。ラッシングのファウルが自打球となり、右足の膝下に直撃した。プロテクターが付いていない部分だったため、倒れ込み悶絶。トレーナーが駆け寄ったが、ロバーツ監督らの肩を借り、足を引きずりながらベンチに下がった。代わりの捕手には前日昇格したロートベットが入った。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では悲鳴が漏れた。実況のスティーブン・ネルソン氏は「痛いストライクだ。ラッシングは地面にはいつくばって、悶え苦しんでいます。なんてことだ」と話すと、解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「もうキャッチャーの負傷はいらないですよ」と4日（同5日）に負傷した正捕手スミスに続く負傷に本音を漏らした。

その後も悶絶するラッシングを前に「Oh no…」「なんてことだ……」「これは良くない」「Oh my gosh……」。悲痛な言葉を続けていた。

試合後、同局はデーブ・ロバーツ監督の囲み取材を放送。打撲と診断されたラッシングについて「幸運にもレントゲンではネガティブ（異常なし）だった。明日の朝、CTスキャンを受ける予定だ」と話した。明日の出場については「今はかなり痛そうだから、しっかりと把握できるまでは……明らかに明日のラインナップに彼はいないだろう」と説明。7日（同8日）の試合はロートベットが捕手を務めると明かした。



（THE ANSWER編集部）