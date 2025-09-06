とても仲良しな猫ちゃんと飼い主さんの息子くん。ふたりが床で寝そべっているところを目撃した飼い主さんがそのまま様子を見守っていたところ、ときめかずにはいられない光景が繰り広げられることに。

投稿には、「仲良く育つ以外の道が予想出来ない」「猫ちゃんが見守ってくれてるんですね」と感想が寄せられ、19万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：床で寝ていた猫と赤ちゃん→見守っていたら…】

ルナちゃんと息子くんのラブラブな光景を目撃した飼い主さん

思わずキュンとしてしまう猫ちゃんと赤ちゃんの仲良しな光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『stone_myhome』。この日、飼い主さんは床の上で寝転がっているアメリカンショートヘアのルナちゃんと息子くんの姿を発見。そのままふたりの様子を見守ることにしたといいます。

すると、ルナちゃんがふいに隣に横になっていた息子くんの方へ顔を向けたそう。ルナちゃんは少しの間息子くんの顔を見つめていたかと思うと…なんと、自分のお顔をそっと近づけて、息子くんのおでこにキスをするような仕草を見せたのだとか！

息子くんも、そんなルナちゃんの反応が嬉しかったのか、「ふふふ」と笑みをこぼしていたといいます。その愛らしい光景に、思わずキュンとしてしまいます。

息子くんからルナちゃんになでなでのお返し

息子くんへの大好きの気持ちが溢れだしてしまったルナちゃん。すると今度は、息子くんからルナちゃんへお返しをしてくれたのだとか。ルナちゃんに優しく手を伸ばし、体を撫でてあげる息子くん。ふたりはばっちり相思相愛のようです。

猫ちゃんは小さな子供が苦手なことが少なくありませんが、ルナちゃんと息子くんは、そのような心配は全くいらないご様子。その後も、ルナちゃんは息子くんを慈しむように、隣でそっとお顔を見つめていたといいます。

ラブラブな光景を見られてしまったルナちゃんは…

そんなふたりの姿を間近で見ていた飼い主さん。ラブラブなルナちゃんと息子くんの光景を見ていたら、飼い主さんもふたりの輪に入りたくなったそう。ルナちゃんがその場を離れようと立ち上がると、飼い主さんは「見てたよ」「私もいれて？」とルナちゃんに声をかけてみたそう。

そんな飼い主さんのお願いに、ルナちゃんはお口を開けてお返事してくれたそう。息子くんも、体を起こして満面の笑みを見せてくれたといいます。

きっと次は、飼い主さんも一緒に3人でくつろぎのひと時を過ごせることでしょう。

この光景には、「控えめなタッチがたまらん♡」「息子くんも幸せな顔してる」と、ふたりの仲良しな姿に癒やされたという感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『stone_myhome』では、そんな猫ちゃんたちと息子くんの日々の光景が綴られています。

ルナちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

