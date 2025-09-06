SKE48・大村杏（19）の1st写真集のタイトルが「杏仁豆腐」（20日発売予定、秋田書店）に決定。それに伴って、このほど解禁された表紙カットでは水玉模様の赤いチューブトップ水着姿を披露。青とピンクのローラースケートを履き、カラフルでキュートなカットに仕上がった。



【写真】19歳が見せた「素の私」 背伸びした健康美ショットにドキドキが止まらない

20歳の誕生日に発売する今作では、自身初のランジェリーカットに挑戦。本人が熱望したというAKB48「ヘビーローテーション」のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーに加え、今までに見たことのないドキッとするような大人っぽいランジェリー、さらに背伸びした大胆カットにまで挑戦した。



発売決定に際したコメントで、大村は「10代のフレッシュさが詰まった一冊になっているので、素の私を楽しんでいただきたいです！この写真集を読んでも～～～っとあんずのことを好きになってください♡」とアピールしている。



大村は2022年3月3日、SKE48の11期生として加入。2025年3月に発売された34枚目のシングル「Tick tack zack」に収録された楽曲「心よ 声を上げろ！」で初のセンターに抜てきされるなど、グループの未来を担う“次世代エース”として活躍している。



（よろず～ニュース編集部）