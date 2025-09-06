長江科学院科学調査チームが調査を実施した査旦湿地。（７月２９日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

【新華社武漢9月6日】中国湖北省武漢市の長江科学院科学調査チームがこのほど、遠路はるばる青海省にある長江源流域最大の湿地、査旦湿地を訪れ、最新の凍土融解状況や温室効果ガス排出状況に焦点を当てた湿地環境の総合的な調査を実施した。

青海省玉樹チベット族自治州雑多県に位置する同湿地は、長江の南の源流である当曲（ダムチュ）の水源地となっている。調査チームは当曲の水源で水と泥砂のサンプルなどを採取した。後日、実験室でサンプルの理化学的性質の分析を行う予定で、調査チームは当曲の河床堆積物の構成や流出メカニズム、湿地と河川の補給関係をさらに調べる。

湿地は植物の成長や動物の生息に良い環境をもたらすが、この地域は水草が豊かなものの、生態系は非常にもろくなっている。温暖化を背景に一部の湿地で退行が発生しており、長江源流域の生態環境を脅かしている。

地中レーダーを使用して湿地周辺の土地をスキャンする長江科学院岩土重点実験室の研究者、范越さん（右）とチームメンバーら。（７月２９日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

調査チームは、一部の湿地でなぜ退行が発生するのか、湿地の今後についてさらに研究を進めていると紹介。特に高地の寒冷地域では湿地の地表水と地下水の相互補給関係が凍土の存在によって非常に複雑化しており、この分野ではまだ解明できていない部分が多いのが現状だと明かした。

調査チームは査旦湿地の地下水と凍土との関係について多次元的なモニタリングを既に4年間継続している。永久凍土が薄くなる一方で、季節的な凍土が厚くなっているとみており、現在、さらなるメカニズムについて研究を進めている。

測定データを記録する科学調査チームのメンバー。（７月２９日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

調査チームのメンバー、范越（はん・えつ）さんは「査旦湿地の体系的な保護を行わなければならない。少なくともまずメカニズムを解明した上で、正確な認識を持つ必要がある。基本的な法則が把握できれば、地下水位の大幅上昇や凍土層の急速な縮小など、湿地の各種指標に異常が生じた際、事前警戒が可能になる」と語った。

高原の湿地は、生態学的な貯水や水源の補給、気候調節、炭素の固定・吸収源増加といった機能を持ち、青蔵高原の生態バランスの維持と長江源流の水質浄化に重要な役割を果たしている。長江源流の科学調査で同源流域最大の湿地の状況を「診断」し、高原の永久凍土融解や温室効果ガス排出といった一連の課題を探究する意義は大きい。（記者/張陽）